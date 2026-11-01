Prediksi Skor Elche vs Valencia: Los Franjiverdes Bidik Kemenangan, Los Che Kian Terjepit

Elche memburu kemenangan atas Valencia untuk memperpanjang tren tak terkalahkan menjadi enam pertandingan di semua kompetisi. (Elche)
JawaPos.com — Elche diprediksi mengalahkan Valencia 2-1 saat menjamu tim peringkat ke-19 La Liga itu pada Senin (2/11/2026) pukul 00.30 WIB, sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan menjadi enam pertandingan di semua kompetisi.
Pertemuan ini membuka peluang Los Franjiverdes menjauh dari papan bawah, sementara tim tamu menghadapi ancaman semakin terbenam dalam persaingan menghindari degradasi.
Modal kedua kesebelasan menuju pertandingan tersebut sangat berbeda, terutama jika melihat hasil dalam beberapa pekan terakhir.
Elche mulai menemukan konsistensi, sedangkan Valencia masih kesulitan keluar dari rentetan hasil mengecewakan yang menggerus kepercayaan diri mereka.
Tuan rumah baru saja mengalahkan Pinatar 3-1 pada ajang Copa del Rey setelah sebelumnya menundukkan Rayo Vallecano 3-0 di liga.
Sebaliknya, Valencia datang membawa luka kekalahan 1-2 dari Villarreal di kandang sendiri pada pertandingan liga terakhir.
Elche lebih diunggulkan karena mampu melewati lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi tanpa kekalahan, dengan tiga di antaranya berakhir sebagai kemenangan.
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Pasukan Martin Anselmi juga mengumpulkan delapan poin dalam empat penampilan terkini di La Liga, menunjukkan perbaikan setelah awal musim yang kurang meyakinkan.
Kekalahan terakhir Elche terjadi pada pertengahan September ketika mereka menyerah 2-3 kepada Real Madrid di kandang sendiri.
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