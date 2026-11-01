Harry Kane Gagal Eksekusi Penalti, Bayern Munchen Ditahan Imbang Borussia Dortmund

JawaPos.com - Harry Kane gagal menutup pekan bersejarahnya dengan kemenangan bersama Bayern Munchen.

Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dan meraih Ballon d'Or pada Senin, penyerang asal Inggris itu justru gagal mengeksekusi penalti saat Bayern ditahan imbang 2-2 oleh rival abadi mereka, Borussia Dortmund, dalam laga Der Klassiker di Allianz Arena.

Bayern sempat dua kali memimpin melalui Konrad Laimer dan Dayot Upamecano. Namun, Dortmund menunjukkan daya juang tinggi untuk menyamakan kedudukan melalui Serhou Guirassy dan pemain pengganti Fabio Silva.

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Hasil ini membuat Bayern gagal mengamankan kemenangan yang bisa memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Bundesliga. Di sisi lain, Dortmund mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dan tetap bersaing di papan atas.

Kane Gagal Manfaatkan Peluang dari Titik Penalti Melansir ESPN, Bayern membuka keunggulan pada menit ke-38 melalui Konrad Laimer. Gol tersebut tercipta beberapa saat setelah gol Jobe Bellingham untuk Dortmund dianulir, sehingga tuan rumah mampu memasuki jeda pertandingan dengan keunggulan tipis.

Memasuki babak kedua, Bayern memiliki kesempatan emas untuk memperlebar jarak. Pada menit ke-60, Kane memenangkan hadiah penalti yang berpotensi menjadi momen penting untuk melengkapi pekan istimewanya.

Namun, eksekusi penyerang Inggris tersebut gagal menghasilkan gol. Kesempatan untuk mempertegas keunggulan Bayern pun terbuang, dan Dortmund segera memanfaatkan situasi itu.

Serhou Guirassy mencetak gol penyama kedudukan tak lama setelah kegagalan Kane. Gol tersebut menghidupkan kembali harapan tim tamu untuk membawa pulang hasil positif dari Allianz Arena.