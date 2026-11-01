Brighton Kalahkan Manchester City di Etihad Stadium, Persaingan Memanas di Puncak Klasemen

JawaPos.com - Brighton berhasil membalas kekalahan mereka di Carabao Cup dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester City di Etihad Stadium pada Sabtu (31/10).

Gol cepat Yasin Ayari menjadi pembeda sekaligus memberikan pukulan bagi ambisi tuan rumah mempertahankan posisi teratas klasemen Premier League.

Ayari menebus kegagalannya mengeksekusi penalti pada pertandingan tengah pekan dengan mencetak gol kemenangan bagi Brighton. Hasil ini juga memenuhi keinginan manajer Fabian Hürzeler untuk membalas kekalahan melalui adu penalti di stadion yang sama beberapa hari sebelumnya.

Kekalahan tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi City di Premier League setelah mereka mengawali musim dengan tujuh kemenangan berturut-turut. Situasi ini membuka peluang bagi Arsenal untuk mengambil alih posisi puncak ketika menghadapi Liverpool pada Minggu (1/11).

Sementara itu, Brighton berhasil bangkit setelah mengalami kekecewaan di Carabao Cup dan menelan kekalahan dari Liverpool pekan lalu. Keputusan mereka untuk tetap berada di wilayah Manchester setelah pertandingan tengah pekan terbukti membuahkan hasil. Kini, pasukan Hürzeler hanya terpaut dua poin dari puncak klasemen.

Gol Cepat Ayari Bawa Brighton Unggul Melansir ESPN, setelah melakukan rotasi besar-besaran pada pertandingan tengah pekan, kedua tim kembali menurunkan susunan pemain yang mendekati kekuatan utama.

Namun, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, memilih mencadangkan Marc Guéhi setelah bek tengah tersebut menunjukkan performa kurang meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Maresca juga memasang Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, dan Enzo Fernández secara bersamaan di lini tengah. Sementara itu, dua pemain yang tengah berada dalam performa apik, Rayan Cherki dan Phil Foden, harus memulai pertandingan dari bangku cadangan.