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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 1 November 2026 | 16.35 WIB

Mikel Arteta Akui Sangat Kecewa Setelah Banding Kartu Merah Max Dowman Ditolak

Mikel Arteta kecewa setelah banding Arsenal atas kartu merah Max Dowman ditolak. Pemain berusia 16 tahun itu harus menjalani skorsing tiga pertandingan, tetapi Arteta menegaskan pentingnya adaptasi terhadap sepak bola level tertinggi. (Instagram/@afcupdates1) - Image

Mikel Arteta kecewa setelah banding Arsenal atas kartu merah Max Dowman ditolak. Pemain berusia 16 tahun itu harus menjalani skorsing tiga pertandingan, tetapi Arteta menegaskan pentingnya adaptasi terhadap sepak bola level tertinggi. (Instagram/@afcupdates1)

JawaPos.com - Mikel Arteta mengaku sangat kecewa setelah banding Arsenal atas kartu merah yang diterima Max Dowman dalam pertandingan melawan Fleetwood Town ditolak.

Meski membela pemain muda berusia 16 tahun tersebut, manajer Arsenal itu menegaskan bahwa Dowman tetap harus belajar menghadapi kerasnya sepak bola profesional.

Dowman diusir dari lapangan dalam pertandingan Piala Carabao pada Selasa setelah bereaksi terhadap tekel keras Harrison Neal. Arsenal kemudian mengajukan banding, tetapi panel independen menolak permohonan tersebut. Akibatnya, Dowman harus menjalani skorsing selama tiga pertandingan.

Reaksi Arteta terhadap Dowman ketika sang pemain meninggalkan lapangan sebelumnya juga menuai kritik. Namun, menjelang pertandingan Premier League melawan Liverpool pada akhir pekan, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa tindakannya harus dipahami berdasarkan hubungan mereka dan situasi yang terjadi.

Arteta Jelaskan Reaksinya Terhadap Dowman

Melansir ESPN, Arteta mengisyaratkan bahwa dirinya dan Dowman telah membicarakan kemungkinan provokasi dari pemain Fleetwood Town sebelum pertandingan berlangsung.

"Saya belum melihat reaksi terhadap tanggapan saya [kepada Dowman], apakah itu positif atau negatif," kata Arteta.

Ia kemudian menyinggung kartu merah kedua yang diterima Dowman pada bulan tersebut, setelah pemain muda itu juga diusir ketika membela timnas Inggris U-19.

"Tapi Anda perlu memahami konteksnya, hubungan yang saya miliki dengannya dan apa yang kami diskusikan tepat sebelum kami pergi keluar."

Arteta mengakui bahwa reaksinya mungkin tidak akan disukai semua orang. Namun, ia menilai kejujuran dalam menunjukkan emosi merupakan bagian dari kepribadiannya, terutama ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Editor: Edi Yulianto
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