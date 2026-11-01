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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 1 November 2026 | 15.17 WIB

Prediksi Skor Lazio vs Cagliari di Liga Italia: Biancocelesti Lanjutkan Tren Positif

Lazio akan menjamu Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. (Lazio) - Image

Lazio akan menjamu Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. (Lazio)

JawaPos.com - Lazio akan menjamu Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Olimpico, Minggu (1/11/2026) pukul 21.00 WIB. Biancocelesti - julukan Lazio - berpeluang melanjutkan tren positifnya. 

Lazio datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 6-2 atas Sassuolo pada laga sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif mereka yang belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan awal Liga Italia musim ini.

Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Lazio menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup menjanjikan antara lini pertahanan dan serangan. Mereka tidak hanya mampu menjaga konsistensi hasil, tetapi juga memperlihatkan ketajaman yang bisa menjadi modal penting untuk menghadapi lawan dengan pertahanan yang sedang bermasalah.

Catatan lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir menjadi gambaran kuat mengenai konsistensi Lazio menjelang laga ini. Rentetan hasil positif tersebut termasuk kemenangan 3-0 atas Juventus, 2-1 atas Parma, dan pesta enam gol ketika menghadapi Sassuolo.

Kondisi itu membuat Lazio memiliki alasan untuk tampil agresif sejak menit pertama. Mereka berpotensi memanfaatkan dukungan publik Stadion Olimpico untuk menekan pertahanan Cagliari sekaligus berusaha mencetak gol lebih awal agar bisa mengendalikan jalannya pertandingan.

Di sisi lain, Cagliari justru datang dengan kondisi yang jauh berbeda. Tim polesan Fabio Pisacane tersebut menelan tiga kekalahan beruntun setelah sebelumnya mengawali musim dengan hasil yang cukup menjanjikan.

Kekalahan terbaru mereka terjadi ketika bertandang ke markas AS Roma dengan skor 2-4 pada Rabu (28/10). Tim berjuluk Rossoblu itu kini menempati posisi ke-10 dengan 13 poin dari sembilan pertandingan.

Menghadapi Lazio di kandang tentu bukan perkara mudah bagi Cagliari. Terlebih, Rossoblu sedang dalam periode sulit, sementara Biancocelesti tampil impresif dengan sudah membukukan 22 gol dari sembilan laga awal musim ini.

Prediksi Skor Lazio vs Cagliari

Lazio memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan menjelang pertandingan ini. Diketahui, Biancocelesti tidak terkalahkan dalam 22 pertemuan terakhir melawan Cagliari di Liga Italia sejak 2013. 

Editor: Edi Yulianto
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