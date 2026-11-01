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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 1 November 2026 | 14.29 WIB

Prediksi Skor Getafe vs Sevilla di Liga Spanyol: Los Nervionenses Lanjutkan Tren Kemenangan

Sevilla berupaya kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Getafe dalam laga La Liga Spanyol. (Istimewa)&nbsp; - Image

Sevilla berupaya kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Getafe dalam laga La Liga Spanyol. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Getafe akan menantang Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Los Nervionenses - julukan Sevilla - berpeluang melanjutkan tren kemenangannya. 

Getafe akan menjamu Sevilla di Estadio Coliseum, Minggu (1/11/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi rintangan berat bagi tim tuan rumah. 

Sevilla datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi. Los Nervionenses itu sebelumnya menundukkan Osasuna dengan skor 2-0 di La Liga, sebelum melanjutkan catatan positif melalui kemenangan 3-0 atas Hortaleza di ajang Copa del Rey.

Modal tersebut membuat Sevilla memiliki peluang cukup besar untuk kembali membawa pulang tiga poin. Terlebih, performa mereka sepanjang musim ini relatif lebih meyakinkan dibandingkan dengan tuan rumah yang masih kesulitan menemukan konsistensi.

Sevilla saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan. Tim asuhan Luis Garcia itu telah membukukan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan sejak kompetisi bergulir.

Sebaliknya, Getafe masih tertahan di posisi ke-17 dengan raihan sembilan poin dari 10 laga. Mereka baru mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan sehingga masih harus bekerja keras untuk menjauh dari zona degradasi.

Persoalan terbesar Getafe sejauh ini terletak pada ketajaman lini depan yang belum menunjukkan perkembangan berarti. Tim asuhan Jose Bordalas itu baru mencetak lima gol dalam 10 pertandingan Liga Spanyol, menjadikannya sebagai tim dengan produktivitas gol terendah di kompetisi tersebut.

Meski demikian, Getafe memiliki sedikit modal positif setelah mengalahkan Lebrijana dengan skor 3-2 pada ajang Copa del Rey, Kamis (29/10). Kemenangan itu setidaknya bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah sebelumnya menelan kekalahan telak 0-4 dari Athletic Bilbao di La Liga.

Namun, hasil di kompetisi tersebut belum cukup untuk menghapus persoalan yang dihadapi Getafe di liga. Tim berjuluk Azulones itu juga belum meraih kemenangan di Liga Spanyol sejak menundukkan Malaga dengan skor 1-0 pada 20 September lalu.

Editor: Edi Yulianto
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