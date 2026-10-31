Prediksi Skor Leverkusen vs Stuttgart Malam Ini, Mampukah Tuan Rumah Bangkit di Bundesliga

JawaPos.com - Bayer Leverkusen akan menjamu Stuttgart dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di BayArena, Sabtu (31/10/2026) malam. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pukul 21.30 WIB.

Tuan rumah berusaha kembali ke jalur kemenangan di liga, sedangkan Stuttgart membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Bayer Leverkusen memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Tim berjuluk Die Werkself tersebut berhasil memenangi delapan dari sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka masih menjadi lawan yang sulit dihadapi, meskipun sempat mengalami penurunan performa di Bundesliga.

Pada pertandingan liga sebelumnya, Leverkusen harus mengakui keunggulan Hoffenheim setelah kalah dengan skor 0-3. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Carles Martinez Novell, terutama dalam menjaga keseimbangan antara permainan menyerang dan pertahanan.

Namun, Leverkusen langsung memberikan respons saat menghadapi Nuremberg di DFB-Pokal. Mereka berhasil meraih kemenangan 5-2 sekaligus memastikan langkah ke babak 16 besar. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi para pemain menjelang duel melawan Stuttgart.

Selain itu, faktor kandang juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Leverkusen. Mereka ingin mempertahankan catatan positif di BayArena dan tidak kehilangan poin dalam persaingan Bundesliga. Dukungan suporter diharapkan membantu tuan rumah tampil agresif sejak menit awal.

Di sisi lain, Stuttgart datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan. Tim asuhan Sebastian Hoeness tersebut masih berada di posisi ke-15 klasemen Bundesliga setelah melewati periode sulit. Dua kekalahan beruntun di liga membuat mereka harus segera menemukan kembali konsistensi permainan.

Stuttgart memang berhasil mengalahkan SC Paderborn dengan skor 1-0 di DFB-Pokal. Namun, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah, meskipun lawan harus bermain dengan sepuluh pemain. Karena itu, Stuttgart masih perlu memperbaiki sejumlah aspek jika ingin membawa pulang poin dari markas Leverkusen.