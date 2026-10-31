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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 02.10 WIB

Prediksi Skor Schalke 04 vs RB Leipzig di Bundesliga: Tim Tamu Bakal Curi Poin

RB Leipzig berhadapan dengan Schalke 04 dalam laga penting Bundesliga 2026/2027. (RB Leipzig)&nbsp; - Image

RB Leipzig berhadapan dengan Schalke 04 dalam laga penting Bundesliga 2026/2027. (RB Leipzig)&nbsp;

JawaPos.com - RB Leipzig akan bertandang ke markas Schalke 04 dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di VELTINS-Arena, Sabtu (31/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Leipzig untuk menjaga persaingan di papan atas, sementara Schalke membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda.

Leipzig memiliki modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Sebaliknya, Schalke masih berusaha keluar dari periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Schalke saat ini berada di posisi ke-16 dengan koleksi enam poin. 

Meski begitu, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Schalke.

Dukungan suporter di VELTINS-Arena diharapkan mampu meningkatkan motivasi para pemain, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki kualitas serangan lebih baik.

Namun, tantangan yang dihadapi tuan rumah tidak ringan. RB Leipzig datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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