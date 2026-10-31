Prediksi Skor Bologna vs Monza: Tuan Rumah Kembali Incar Kemenangan

Bologna menjamu Monza di Serie A Liga Italia. (Dok Bologna FC)
JawaPos.com - Bologna akan menjamu Monza pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di Stadion Renato Dall’Ara, Sabtu (31/10) malam WIB.
Laga Bologna vs Monza dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Bologna untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan mereka saat bermain di kandang.
Samuel Mbangula menjadi pemain yang paling mencuri perhatian. Ketajamannya memberikan tambahan opsi bagi Bologna untuk membongkar pertahanan lawan, termasuk saat menghadapi Monza.
Bologna kini berpeluang meraih kemenangan ketiga secara beruntun di semua kompetisi.
Sejak ditangani Palladino pada pertengahan September, mereka telah mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan terakhir di liga.
Karena itu, pertandingan melawan Monza menjadi kesempatan penting bagi Bologna. Dukungan suporter diharapkan membantu tuan rumah tampil lebih percaya diri sejak menit awal.
Di sisi lain, Monza datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan.
Persoalan terbesar Monza terletak pada pertahanan. Dalam sembilan pertandingan Serie A musim ini, mereka telah kebobolan 22 gol.
Catatan tersebut menjadi salah satu yang terburuk di kompetisi dan menunjukkan bahwa lini belakang masih membutuhkan banyak perbaikan.
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Jawa Pos
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