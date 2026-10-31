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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 1 November 2026 | 00.58 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brighton: Erling Haaland Kembali Perkuat Lini Depan

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram). - Image

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram).

JawaPos.com-Manchester City menjamu Brighton and Hove Albion di pekan kesembilan Liga Inggris. Laga tersebut bakal dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (31/10/2026) pukul 22.00 WIB. 

Enzo Maresca memastikan para pemain yang absen saat melawan Brighton and Hove Albion seperti Erling Haaland, Joško Gvardiol, Rúben Dias, Gianluigi Donnarumma dan Elliot Anderson akan kembali bermain. 

Sementara Antoine Semenyo dipastikan absen untuk laga nanti. Pemain timnas Belgia tersebut sedang menjalani pemulihan. 

"Mereka semua tersedia,” kata Enzo Maresca dalam konferensi persnya, “[Kecuali] Antoine Semenyo, sisanya juga tersedia.”

"Mengenai pemulihan Semenyo. Dia baik-baik saja. Suasana hatinya bagus. Dia berada di gedung ini untuk mengikuti sesi pemulihan dan terapi yang dibutuhkannya, tetapi masih terlalu dini untuk saat ini," ujar Enzo Maresca. 

Pelatih asal Italia itu menyebut Brighton sebagai lawan yang sulit dan punya serangan berbahaya. Meskipun demikian, Maresca bakal melakukan yang terbaik bersama pemainnya. 

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit mengingat cara mereka bermain melawan tim mana pun, tidak peduli apakah itu di kompetisi yang berbeda atau tim lain,” jelas pelatih 46 tahun tersebut. 

“Mereka selalu berusaha bermain menyerang, gaya yang sama, mereka menyerang dengan banyak pemain, mereka menciptakan banyak peluang, mencetak banyak gol. Namun sekali lagi, kami akan berusaha melakukan yang terbaik dan memenangkan pertandingan," pungkas Enzo Maresca. 

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Brighton and Hove Albion

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Editor: Banu Adikara
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