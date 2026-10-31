Prediksi Skor Levante vs Atletico Madrid di La Liga: Los Colchoneros Bidik 7 Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Levante pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Stadion Ciutat de Valencia, Sabtu (31/10/2026) pukul 20.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tim asuhan Diego Simeone untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Atletico Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Hasil tersebut membuat mereka menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 25 poin, hanya terpaut dua angka dari Barcelona yang berada di puncak.

Kemenangan atas Levante akan membawa Atletico semakin dekat dengan target mereka dalam persaingan gelar musim ini. Namun, Los Colchoneros tetap harus berhati-hati karena Levante berpeluang memberikan perlawanan, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Levante masih berusaha menemukan konsistensi permainan. Dari 10 pertandingan yang telah dijalani, mereka mencatatkan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Hasil tersebut menempatkan Levante di peringkat ke-14 dengan raihan 10 poin.

Meski berada di papan bawah, Levante bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka sempat menunjukkan kemampuan bersaing ketika mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 3-1 di kandang sendiri. Hasil itu menjadi bukti bahwa Levante tetap memiliki potensi merepotkan tim yang lebih diunggulkan.

Sayangnya, modal tersebut sedikit berkurang setelah mereka kalah 1-2 dari Real Sociedad pada pertandingan terakhir. Levante perlu segera memperbaiki sejumlah kekurangan, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang lebih baik.

Tantangan semakin berat karena Atletico Madrid sedang berada dalam performa yang cukup stabil. Tim besutan Simeone tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang membuat mereka mampu menjaga konsistensi hasil.