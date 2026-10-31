Prediksi Udinese vs AS Roma di Serie A: Giallorossi Punya Modal Kuat untuk Menang di Kandang Lawan

JawaPos.com - AS Roma akan bertandang ke markas Udinese pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Bluenergy Stadium, Minggu (1/11/2026) pukul 00.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. AS Roma memiliki modal kemenangan atas Cagliari, sedangkan Udinese masih kesulitan menemukan konsistensi. Tim tuan rumah bahkan belum kembali meraih kemenangan di kompetisi domestik sejak Agustus lalu.

Situasi tersebut membuat Roma lebih diunggulkan menjelang pertandingan ini. Meski demikian, pasukan Gian Piero Gasperini tetap perlu menjaga konsentrasi karena Udinese tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Udinese baru saja bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Parma pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu setidaknya menghentikan rentetan enam kekalahan beruntun yang mereka alami. Namun, tambahan satu poin belum cukup untuk mengangkat posisi mereka secara signifikan.

Saat ini, Udinese menempati peringkat ke-17 dengan koleksi lima poin. Mereka masih berada di luar zona degradasi berkat keunggulan selisih gol. Posisi tersebut membuat pertandingan melawan Roma menjadi kesempatan penting bagi tim asuhan Kosta Runjaic untuk memperbaiki keadaan.

Masalah terbesar Udinese terletak pada produktivitas lini depan. Mereka gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan liga terakhir melawan Lecce, AC Milan, dan Parma. Dalam empat pertandingan terakhir di Serie A, Udinese juga hanya mampu menghasilkan satu gol.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menghadapi Roma yang memiliki sejumlah pemain berbahaya di lini serang, Udinese tidak bisa hanya mengandalkan pertahanan. Mereka membutuhkan kreativitas untuk membangun serangan sekaligus ketajaman dalam memanfaatkan peluang.

Di sisi lain, AS Roma memiliki kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Cagliari dengan skor 4-2. Sebelum kemenangan tersebut, mereka bermain imbang 3-3 melawan Napoli dalam pertandingan yang berlangsung terbuka.