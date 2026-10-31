Prediksi Udinese vs AS Roma di Serie A: Giallorossi Punya Modal Kuat untuk Menang di Kandang Lawan

Pemain AS Roma bertekad meraih kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 saat menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Selasa (20/10/2026). (Roma)
JawaPos.com - AS Roma akan bertandang ke markas Udinese pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Bluenergy Stadium, Minggu (1/11/2026) pukul 00.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. AS Roma memiliki modal kemenangan atas Cagliari, sedangkan Udinese masih kesulitan menemukan konsistensi. Tim tuan rumah bahkan belum kembali meraih kemenangan di kompetisi domestik sejak Agustus lalu.
Situasi tersebut membuat Roma lebih diunggulkan menjelang pertandingan ini. Meski demikian, pasukan Gian Piero Gasperini tetap perlu menjaga konsentrasi karena Udinese tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Udinese baru saja bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Parma pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu setidaknya menghentikan rentetan enam kekalahan beruntun yang mereka alami. Namun, tambahan satu poin belum cukup untuk mengangkat posisi mereka secara signifikan.
Saat ini, Udinese menempati peringkat ke-17 dengan koleksi lima poin. Mereka masih berada di luar zona degradasi berkat keunggulan selisih gol. Posisi tersebut membuat pertandingan melawan Roma menjadi kesempatan penting bagi tim asuhan Kosta Runjaic untuk memperbaiki keadaan.
Masalah terbesar Udinese terletak pada produktivitas lini depan. Mereka gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan liga terakhir melawan Lecce, AC Milan, dan Parma. Dalam empat pertandingan terakhir di Serie A, Udinese juga hanya mampu menghasilkan satu gol.
Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menghadapi Roma yang memiliki sejumlah pemain berbahaya di lini serang, Udinese tidak bisa hanya mengandalkan pertahanan. Mereka membutuhkan kreativitas untuk membangun serangan sekaligus ketajaman dalam memanfaatkan peluang.
Di sisi lain, AS Roma memiliki kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Cagliari dengan skor 4-2. Sebelum kemenangan tersebut, mereka bermain imbang 3-3 melawan Napoli dalam pertandingan yang berlangsung terbuka.
Dua hasil itu menunjukkan bahwa Roma memiliki kemampuan mencetak gol, meski masih perlu membenahi pertahanan. Tim ibu kota Italia tersebut telah kebobolan lima gol dalam dua pertandingan liga terakhir. Catatan itu menjadi perhatian tersendiri bagi Gasperini sebelum menghadapi Udinese.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022