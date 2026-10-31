Prediksi Real Betis vs Malaga di La Liga: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Tuan Rumah

JawaPos.com - Real Betis akan menjamu Malaga pada lanjutan La Liga Spanyol, Minggu (1/11/2026), di Stadion Benito Villamarín kick off pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Betis untuk kembali meraih kemenangan setelah hasil kurang memuaskan dalam dua laga terakhir di kompetisi domestik.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Real Betis lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Namun, tim asuhan Manuel Pellegrini tetap perlu menjaga konsistensi permainan agar tidak kehilangan poin saat menghadapi Malaga yang sedang berusaha keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Real Betis belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhirnya di La Liga. Mereka bermain imbang tanpa gol melawan Celta Vigo setelah sebelumnya kalah 2-5 dari Barcelona. Hasil tersebut membuat Betis perlu segera menemukan kembali performa terbaiknya untuk menjaga persaingan di papan atas.

Meski demikian, penampilan Betis di Liga Champions memberikan modal positif. Mereka berhasil mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan. Catatan itu menunjukkan bahwa Betis masih memiliki kualitas untuk bersaing, meskipun performa mereka di kompetisi domestik belum sepenuhnya stabil.

Saat ini, Real Betis menempati posisi keempat klasemen. Kemenangan atas Malaga akan menjadi tambahan penting untuk mempertahankan posisi tersebut sekaligus menjaga jarak dengan para pesaingnya.

Pellegrini diperkirakan melakukan sejumlah penyesuaian dalam susunan pemain. Pablo Fornals dan Troy Parrott berpeluang mendapat tempat di starting lineup. Sementara itu, Isco diperkirakan kembali menjadi pengatur serangan di belakang penyerang utama.

Antony juga diharapkan mampu memberikan ancaman dari sisi kanan. Kecepatan dan kemampuan individunya bisa menjadi salah satu senjata Betis untuk membongkar pertahanan lawan. Selain itu, Ez Abde berpotensi membantu serangan dari sisi berlawanan.