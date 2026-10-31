Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 00.50 WIB

Prediksi Skor Barcelona vs Alaves: Blaugrana Incar Tiga Poin Usai Kalah di El Clasico

Barcelona didenda Rp 12 juta usai bersitegang dengan Atletico Madrid. (Instagram/@fcbarcelona) - Image

Barcelona didenda Rp 12 juta usai bersitegang dengan Atletico Madrid. (Instagram/@fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Deportivo Alaves pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Minggu (1/11/2026) kick off pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Blaugrana untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Laga Barcelona vs Alaves dijadwalkan berlangsung mulai pukul 03.00 WIB. Tim tuan rumah diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena membutuhkan tiga poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol. Pertandingan ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Pasukan Hansi Flick sebenarnya mengawali musim dengan performa yang cukup meyakinkan. Barcelona sempat mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dalam dua pertandingan terakhir.

Kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions menjadi awal dari periode sulit tersebut. Barcelona kemudian kembali gagal meraih hasil positif ketika bertemu Real Madrid dalam pertandingan El Clasico. Bermain pada 26 Oktober 2026, mereka harus mengakui keunggulan rival abadinya dengan skor 1-2.

Dua hasil negatif itu tentu menjadi perhatian bagi Flick. Meski demikian, Barcelona masih memiliki modal yang cukup untuk bangkit, terutama karena mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Barcelona saat ini mengoleksi 27 poin dan masih memimpin klasemen sementara La Liga. Namun, posisi mereka belum sepenuhnya aman. Atletico Madrid hanya terpaut dua poin, sedangkan Real Madrid berada tiga angka di belakang Blaugrana.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Alaves menjadi penting. Barcelona tidak ingin kehilangan poin lagi, terlebih mereka akan menghadapi jadwal yang cukup menantang dalam beberapa pekan ke depan. Setelah pertandingan ini, mereka dijadwalkan bertemu Aston Villa di Liga Champions dan Atletico Madrid di kompetisi domestik.

Dari sisi produktivitas, Barcelona masih memiliki keunggulan yang cukup jelas. Mereka telah mencetak 40 gol di La Liga musim ini, sementara Alaves baru mengoleksi 14 gol. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa lini serang Blaugrana memiliki potensi lebih besar untuk menciptakan peluang dan memberikan tekanan kepada lawan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Tuan Rumah Incar Poin Penuh, Ini Prediksinya - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Tuan Rumah Incar Poin Penuh, Ini Prediksinya

Minggu, 1 November 2026 | 01.03 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brighton: Erling Haaland Kembali Perkuat Lini Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brighton: Erling Haaland Kembali Perkuat Lini Depan

Minggu, 1 November 2026 | 00.58 WIB

Prediksi AC Milan vs Inter Milan: Derby della Madonnina, Nerazzurri Lebih Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AC Milan vs Inter Milan: Derby della Madonnina, Nerazzurri Lebih Diunggulkan

Minggu, 1 November 2026 | 00.56 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore