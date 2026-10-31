Prediksi Skor Barcelona vs Alaves: Blaugrana Incar Tiga Poin Usai Kalah di El Clasico

JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Deportivo Alaves pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Minggu (1/11/2026) kick off pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Blaugrana untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Laga Barcelona vs Alaves dijadwalkan berlangsung mulai pukul 03.00 WIB. Tim tuan rumah diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena membutuhkan tiga poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol. Pertandingan ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Pasukan Hansi Flick sebenarnya mengawali musim dengan performa yang cukup meyakinkan. Barcelona sempat mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dalam dua pertandingan terakhir.

Kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions menjadi awal dari periode sulit tersebut. Barcelona kemudian kembali gagal meraih hasil positif ketika bertemu Real Madrid dalam pertandingan El Clasico. Bermain pada 26 Oktober 2026, mereka harus mengakui keunggulan rival abadinya dengan skor 1-2.

Dua hasil negatif itu tentu menjadi perhatian bagi Flick. Meski demikian, Barcelona masih memiliki modal yang cukup untuk bangkit, terutama karena mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Barcelona saat ini mengoleksi 27 poin dan masih memimpin klasemen sementara La Liga. Namun, posisi mereka belum sepenuhnya aman. Atletico Madrid hanya terpaut dua poin, sedangkan Real Madrid berada tiga angka di belakang Blaugrana.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Alaves menjadi penting. Barcelona tidak ingin kehilangan poin lagi, terlebih mereka akan menghadapi jadwal yang cukup menantang dalam beberapa pekan ke depan. Setelah pertandingan ini, mereka dijadwalkan bertemu Aston Villa di Liga Champions dan Atletico Madrid di kompetisi domestik.