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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 00.12 WIB

Prediksi Skor Brentford vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Tuan Rumah Diunggulkan

Brentford akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kesembilan Liga Inggris di Gtech Community Stadium, Sabtu (31/10). (Flashscore) - Image

Brentford akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kesembilan Liga Inggris di Gtech Community Stadium, Sabtu (31/10). (Flashscore)

JawaPos.com - Brentford akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (31/10) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati beberapa laga tanpa hasil maksimal.

Brentford memiliki modal bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, tim berjuluk The Bees itu tetap harus memperbaiki konsistensi permainan jika ingin mengamankan tiga poin.

Nottingham Forest juga datang dengan motivasi untuk bangkit, meski masih menghadapi sejumlah persoalan sejak awal musim.

Di klasemen sementara, Brentford berada di posisi keenam.

Brentford lebih diunggulkan atas Nottingham Forest yang masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Salah satu pekerjaan rumah Brentford adalah menjaga keunggulan ketika sudah berhasil mencetak gol.

Mereka perlu tampil lebih disiplin sepanjang pertandingan agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan sendiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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