Rating Calvin Verdonk Saat Bawa Lille Kalahkan Lens di Derby du Nord

JawaPos.com - Lille sukses mengalahkan Lens di pekan kesembilan Liga Prancis. Laga Derby du Nord yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Pierre-Mauroy, Sabtu (31/10).

Calvin Verdonk bermain di babak kedua.

Melansir Fotmob, dia mendapatkan rating 6,2 selama bermain 12 menit ketika masuk menggantikan Romain Perraud.

Bermain pada menit ke-78, tidak banyak aksi yang dilakukan bek Timnas Indonesia itu.

Calvin Verdonk mencatatkan satu aksi bertahan dengan melakukan satu intersepsi.

Di sisi kiri, Verdonk juga minim membantu penyerangan.

Dia melakukan 14 sentuhan bola dan mencatatkan tiga operan ke sepertiga akhir. Satu umpan silangnya tidak mampu diterima dengan baik oleh rekan setimnya.

Sementara itu, Davide Ancelotti merasakan tekanan saat menjalani Derby Utara pertamanya. Namun, dia sangat mempercayai pemain yang sedang dalam kondisi bagus.