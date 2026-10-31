Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.53 WIB

Prediksi Skor Hull City vs Ipswich Town: Duel Ketat Tim Papan Tengah Liga Inggris

Laga Hull City vs Ipswich Town, duel tim papan tengah Liga Inggris. (Hull City) - Image

Laga Hull City vs Ipswich Town, duel tim papan tengah Liga Inggris. (Hull City)

JawaPos.com - Hull City akan menghadapi Ipswich Town pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di MKM Stadium, Sabtu (31/10) pukul 22.00 WIB.

Tuan rumah berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan yang sudah berlangsung selama enam pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Hull City untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Meski belum mampu menunjukkan konsistensi dalam beberapa pekan terakhir, The Tigers memiliki modal berupa catatan kandang yang cukup baik pada awal musim ini.

Hull City dan Ipswich Town sama-sama mengoleksi 10 poin dari delapan pertandingan.

Kondisi tersebut membuat pertemuan kedua tim berpotensi berlangsung ketat karena kemenangan bisa membantu salah satu dari mereka memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Hull City memiliki keuntungan karena belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang di liga musim ini.

Namun, persoalan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Hull City. Mereka baru mencetak sembilan gol dari delapan pertandingan.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa lini depan The Tigers perlu tampil lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Hull City vs Brentford: Krisis Gelandang Bisa Jadi Masalah Besar bagi The Bees - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Hull City vs Brentford: Krisis Gelandang Bisa Jadi Masalah Besar bagi The Bees

Senin, 26 Oktober 2026 | 02.06 WIB

Prediksi Skor Hull City vs Brentford di Liga Inggris: Terbaik di Kandang atau Tandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hull City vs Brentford di Liga Inggris: Terbaik di Kandang atau Tandang

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.49 WIB

Prediksi Skor Ipswich vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Tuan Rumah Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Ipswich vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore