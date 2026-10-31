Prediksi Skor Hull City vs Ipswich Town: Duel Ketat Tim Papan Tengah Liga Inggris

JawaPos.com - Hull City akan menghadapi Ipswich Town pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di MKM Stadium, Sabtu (31/10) pukul 22.00 WIB.

Tuan rumah berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan yang sudah berlangsung selama enam pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Hull City untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Meski belum mampu menunjukkan konsistensi dalam beberapa pekan terakhir, The Tigers memiliki modal berupa catatan kandang yang cukup baik pada awal musim ini.

Hull City dan Ipswich Town sama-sama mengoleksi 10 poin dari delapan pertandingan.

Kondisi tersebut membuat pertemuan kedua tim berpotensi berlangsung ketat karena kemenangan bisa membantu salah satu dari mereka memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Hull City memiliki keuntungan karena belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang di liga musim ini.

Namun, persoalan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Hull City. Mereka baru mencetak sembilan gol dari delapan pertandingan.