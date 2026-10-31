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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Prediksi Skor Manchester City vs Brighton: The Citizen Bidik Kemenangan Demi Puncak Klasemen

Manchester City akan menghadapi Brighton di liga Inggris. (@ManCity/X). - Image

Manchester City akan menghadapi Brighton di liga Inggris. (@ManCity/X).

JawaPos.com - Manchester City akan menjamu Brighton pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Stadion Etihad, Sabtu (31/10) malam. 

The Citizens yakin mampu kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Laga ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim baru saja bertemu pada putaran keempat Carabao Cup, Kamis (29/10).

Dalam pertandingan tersebut, Manchester City dan Brighton bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir.

Manchester City kemudian memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Hasil tersebut menjadi modal bagi pasukan Enzo Maresca untuk menghadapi Brighton di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Brighton juga memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini.

Tim asuhan Fabian Hurzeler menempati peringkat ketiga dan tertinggal lima poin dari Manchester City.

Kemenangan di Etihad akan menjadi kesempatan bagi Brighton untuk memangkas jarak sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan papan atas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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