Prediksi Skor Manchester City vs Brighton: The Citizen Bidik Kemenangan Demi Puncak Klasemen

Manchester City akan menghadapi Brighton di liga Inggris. (@ManCity/X).
JawaPos.com - Manchester City akan menjamu Brighton pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Stadion Etihad, Sabtu (31/10) malam.
The Citizens yakin mampu kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga Inggris.
Laga ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim baru saja bertemu pada putaran keempat Carabao Cup, Kamis (29/10).
Dalam pertandingan tersebut, Manchester City dan Brighton bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir.
Manchester City kemudian memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 4-3.
Hasil tersebut menjadi modal bagi pasukan Enzo Maresca untuk menghadapi Brighton di kompetisi domestik.
Di sisi lain, Brighton juga memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini.
Tim asuhan Fabian Hurzeler menempati peringkat ketiga dan tertinggal lima poin dari Manchester City.
Kemenangan di Etihad akan menjadi kesempatan bagi Brighton untuk memangkas jarak sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan papan atas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022