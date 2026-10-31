Lille Menang atas Lens, Calvin Verdonk Catat Akurasi Operan 91 Persen

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk ikut mengantarkan Lille menang tipis 1-0 atas Lens dalam pekan kesembilan Ligue 1 2026/2027. Bermain di Stade Pierre-Mauroy, Sabtu (31/10), Calvin Verdonk masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78.

Verdonk menggantikan Romain Perraud untuk memperkuat lini pertahanan Lille ketika pertandingan masih berlangsung imbang tanpa gol. Meski hanya tampil selama 12 menit hingga pertandingan berakhir, bek Timnas Indonesia itu mencatatkan statistik yang cukup baik dengan nilai 6,2.

Dilansir dari FotMob, Verdonk membukukan 14 sentuhan bola dengan tingkat akurasi operan mencapai 91 persen, yakni 10 dari 11 percobaan. Selain itu, Verdonk mencatatkan satu aksi defensif selama berada di lapangan. Namun, Verdonk tidak menghasilkan peluang maupun gol dengan catatan expected assists (xA) sebesar 0,01.

Penampilan Verdonk juga sempat diwarnai pelanggaran pada menit ke-84. Verdonk melakukan pelanggaran terhadap pemain Lens Saud Abdulhamid yang membuat lawan mendapatkan tendangan bebas di area pertahanan. Meskipun demikian, Verdonk selamat dari kartu kuning.

Sementara itu, pertandingan berlangsung cukup ketat sejak babak pertama. Lille beberapa kali mendapatkan peluang untuk membuka keunggulan, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil.

Soriba Diaoune sempat mengancam gawang Lens melalui sundulan pada menit ke-20 dan tembakan pada menit ke-33, tetapi masih gagal. Lens juga memberikan perlawanan. Thorgan Hazard dan Saud Abdulhamid sempat menguji penjaga gawang Lille, Berke Ozer. Namun, upaya keduanya berhasil digagalkan sehingga skor 0-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Lille semakin meningkatkan intensitas serangan. Ethan Mbappe dan Hakon Haraldsson mendapat peluang, tetapi kiper Lens Robin Risser tampil solid di bawah mistar. Pelatih Lille Davide Ancelotti lalu memasukkan sejumlah pemain untuk menambah daya gedor termasuk Olivier Giroud pada menit ke-73 menggantikan Ethan Mbappe dan Verdonk pada menit ke-78.

Rotasi itu terbukti membuahkan hasil. Pada menit ke-86, Giroud berhasil memecah kebuntuan lewat tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Memanfaatkan situasi di depan gawang, penyerang asal Prancis itu melepaskan tembakan voli yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Lens.