Prediksi Skor Coventry City vs Sunderland: The Black Cats Incar Kemenangan Tandang

JawaPos.com - Coventry City akan menjamu Sunderland pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Sabtu (31/10) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah mengawali musim dengan hasil yang belum memuaskan.

Coventry City dan Sunderland saat ini berada di papan bawah klasemen sementara.

Tuan rumah menempati peringkat ke-19 dengan koleksi enam poin, sedangkan Sunderland berada satu tingkat di bawahnya dengan lima poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Coventry City tentu ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali meraih kemenangan.

Namun, tim asuhan Frank Lampard masih harus membenahi performa setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Inggris.

Di sisi lain, Sunderland datang dengan kepercayaan diri yang sedikit meningkat setelah menaklukkan Brentford dengan skor 3-2 pada babak keempat Piala Liga Inggris, Rabu (28/10).

Kemenangan tersebut memastikan The Black Cats melangkah ke perempat final sekaligus menjadi modal berharga sebelum menghadapi Coventry.