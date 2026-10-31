Debut Emmanuel Emegha di Chelsea Diwarnai Insiden dengan Van Dijk dan Kegagalan Penalti

Emmanuel Emegha (x @Thebluedodger)
JawaPos.com - Pertandingan Liverpool melawan Chelsea di babak keempat Carabao Cup menghadirkan insiden yang menarik perhatian penggemar sepak bola.
Bek Liverpool, Virgil van Dijk, terlihat kesal setelah penyerang anyar Chelsea, Emmanuel Emegha, menerjangnya hingga terjatuh.
Momen tersebut menjadi viral setelah ditampilkan dalam video yang dibagikan Sky Sports pada Kamis, 29 Oktober 2026.
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Insiden itu terjadi ketika Van Dijk mengoper bola kepada rekan setimnya, Trey Nyoni. Meski bola sudah meninggalkan kaki sang bek, Emegha tetap berlari ke arahnya dan menabraknya hingga Van Dijk terjatuh ke lapangan.
Kapten Liverpool tersebut kemudian menunjukkan ketidakpuasannya kepada wasit Darren England, tetapi Emegha tidak mendapat hukuman dalam kejadian itu.
Menurut laporan Sky Sports, insiden tersebut menjadi salah satu momen paling mencolok dalam pertandingan yang berlangsung di Anfield.
Aksi Emegha juga mengundang perhatian karena ia dan Van Dijk sama-sama berasal dari Belanda serta pernah memperkuat tim nasional negara tersebut.
Pertandingan itu sekaligus menjadi debut Emegha bersama Chelsea setelah bergabung dari Strasbourg. Namun, penampilan perdananya tidak berjalan mulus.
Selain insiden dengan Van Dijk, penyerang berusia 23 tahun tersebut gagal mengeksekusi penalti dalam adu tendangan dari titik putih setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal.
Liverpool akhirnya mengalahkan Chelsea dengan skor 6-5 melalui adu penalti dan memastikan tempat di perempat final Carabao Cup.
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