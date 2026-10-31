Kabar Terbaru Liga Inggris: Wrexham Didenda EFL, Sejumlah Klub Lakukan Perubahan Besar

JawaPos.com - Sejumlah kabar mewarnai kompetisi English Football League (EFL), mulai dari perubahan pelatih hingga persoalan administrasi klub.

Dikutip dari Sky Sports, Burnley menjadi salah satu klub yang mencuri perhatian setelah menunjuk Fabio Celestini sebagai pelatih kepala baru.

Mantan pelatih CSKA Moscow tersebut menggantikan Nicky Hayen yang diberhentikan setelah awal musim yang mengecewakan di Championship.

Celestini datang ketika Burnley sedang berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Pelatih asal Swiss itu sebelumnya pernah menangani sejumlah klub Eropa dan meraih gelar bersama Basel pada musim 2024/2025.

Ia menyatakan melihat potensi besar dalam skuad Burnley dan bertekad membangun kembali kepercayaan diri tim. Laga melawan Portsmouth pada Sabtu menjadi kesempatan awal baginya untuk memperbaiki keadaan.

Kabar lain datang dari Birmingham City yang menunjuk mantan direktur sepak bola Manchester United, John Murtough, sebagai direktur sepak bola klub. Ia akan menangani strategi sepak bola, perekrutan pemain, dan pembangunan skuad tim utama.

Pengalaman Murtough dalam mengelola aktivitas transfer di Manchester United diharapkan dapat membantu Birmingham mengembangkan proyek jangka panjangnya.

Sementara itu, Wrexham harus menerima denda sebesar £75.000, dengan £25.000 di antaranya ditangguhkan, setelah EFL menemukan dua kasus pemain yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan bermain.

Klub tersebut mengakui adanya persoalan administrasi terkait pendaftaran pemain dan menyatakan akan mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang.