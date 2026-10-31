Prediksi Skor Real Betis vs Malaga di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Kembali ke Jalur Kemenangan

Real Betis bakal menjamu Malaga pada laga lanjutan Liga Spanyol. (Istimewa)
JawaPos.com - Real Betis akan menghadapi klub promosi, Malaga, dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Los Verdiblancos - julukan Real Betis - berpotensi kembali ke jalur kemenangan.
Real Betis akan menjamu Malaga di Estadio La Cartuja de Sevilla pada Minggu (1/11/2026) pukul 00.30 WIB. Los Verdiblancos memiliki keuntungan lebih karena bermain di hadapan pendukung sendiri.
Real Betis mengawali musim ini dengan performa cukup menjanjikan dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Dari 10 pertandingan, tim asuhan Manuel Pellegrini itu mengoleksi enam kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dengan total 20 poin.
Meski demikian, performa mereka dalam dua pertandingan terakhir di Liga Spanyol sedikit mengalami penurunan. Real Betis hanya mampu meraih satu poin setelah kalah telak 2-5 dari Barcelona dan bermain imbang tanpa gol melawan Celta Vigo.
Hasil tersebut tentu menjadi perhatian Pellegrini. Juru taktik asal Chili itu harus meracik formula terbaiknya untuk membawa Real Betis kembali ke jalur kemenangan sekaligus memanaskan persaingan papan atas klasemen sementara.
Di sisi lain, Malaga datang dengan situasi yang sangat rumit. Tim promosi tersebut belum sekalipun meraih kemenangan dari 10 pertandingan Liga Spanyol musim ini.
Los Boquerones - julukan Malaga - mencatatkan lima hasil imbang dan lima kekalahan dari 10 laga. Hasil tersebut membuat Malaga masih terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi lima poin.
Produktivitas lini serang menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi Malaga. Mereka baru mencetak tujuh gol sepanjang kompetisi.
Akan tetapi, Malaga sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Alcazar dengan skor 3-0 di Copa Del Rey. Kemenangan tersebut tentu melecut semangat para pemain, tetapi menghadapi Real Betis di kandang sendiri menjadi tantangan yang jauh lebih berat.
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Jawa Pos
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