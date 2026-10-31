Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Manchester United Terpuruk, Kritik Pedas Jamie O’Hara Kembali Jadi Perbincangan

Manchester United (x @manutd) - Image

Manchester United (x @manutd)

JawaPos.com - Dalam video yang dipublikasikan Sky Sports, Jamie O’Hara membahas sejumlah persoalan yang dinilainya menghambat Manchester United.

Mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut menyoroti kondisi tim yang sedang menghadapi periode sulit, termasuk penampilan di lapangan dan situasi yang berkembang di sekitar sang pelatih.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah hasil buruk Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada 25 Oktober turut memperbesar tekanan terhadap Michael Carrick. Hasil tersebut membuat posisi tim di klasemen Liga Inggris semakin mengkhawatirkan dan memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan skuad untuk segera bangkit.

Selain hasil pertandingan, persoalan taktik dan hubungan antara pemain dengan pelatih juga menjadi bahan perdebatan.

Kritik publik terhadap keputusan Carrick serta komentar sejumlah pemain mengenai situasi klub memperlihatkan bahwa tantangan Manchester United bukan hanya soal mencetak gol atau memperbaiki pertahanan, melainkan juga menjaga kepercayaan dan kekompakan tim.

Melalui rangkaian cuplikan yang dibagikan, Sky Sports menampilkan bagian-bagian penting dari komentar O’Hara mengenai kondisi Manchester United.

Kritik tersebut menambah panjang diskusi mengenai langkah yang perlu diambil klub untuk memperbaiki performa.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai masa depan pelatih dan strategi tim tetap berada di tangan manajemen Manchester United.

Bagi para pendukung Setan Merah, perhatian kini tertuju pada respons tim dalam pertandingan berikutnya. Manchester United membutuhkan hasil positif dan penampilan yang lebih konsisten untuk meredakan tekanan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Michael Carrick Tegaskan Bruno Fernandes Berkomitmen Tetap Jadi Kapten Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Tegaskan Bruno Fernandes Berkomitmen Tetap Jadi Kapten Manchester United

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Michael Carrick Akui Tidak Terkejut Masih Belum Dipecat Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Akui Tidak Terkejut Masih Belum Dipecat Manchester United

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Gary Neville Desak Keluarga Glazer Jual Saham Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Gary Neville Desak Keluarga Glazer Jual Saham Manchester United

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore