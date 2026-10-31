Manchester United Terpuruk, Kritik Pedas Jamie O’Hara Kembali Jadi Perbincangan

JawaPos.com - Dalam video yang dipublikasikan Sky Sports, Jamie O’Hara membahas sejumlah persoalan yang dinilainya menghambat Manchester United.

Mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut menyoroti kondisi tim yang sedang menghadapi periode sulit, termasuk penampilan di lapangan dan situasi yang berkembang di sekitar sang pelatih.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah hasil buruk Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada 25 Oktober turut memperbesar tekanan terhadap Michael Carrick. Hasil tersebut membuat posisi tim di klasemen Liga Inggris semakin mengkhawatirkan dan memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan skuad untuk segera bangkit.

Selain hasil pertandingan, persoalan taktik dan hubungan antara pemain dengan pelatih juga menjadi bahan perdebatan.

Kritik publik terhadap keputusan Carrick serta komentar sejumlah pemain mengenai situasi klub memperlihatkan bahwa tantangan Manchester United bukan hanya soal mencetak gol atau memperbaiki pertahanan, melainkan juga menjaga kepercayaan dan kekompakan tim.

Melalui rangkaian cuplikan yang dibagikan, Sky Sports menampilkan bagian-bagian penting dari komentar O’Hara mengenai kondisi Manchester United.

Kritik tersebut menambah panjang diskusi mengenai langkah yang perlu diambil klub untuk memperbaiki performa.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai masa depan pelatih dan strategi tim tetap berada di tangan manajemen Manchester United.