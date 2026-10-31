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Penulis: Andika Rachmansyah
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.13 WIB

Prediksi Skor Man City vs Brighton di Liga Inggris: The Seagulls Berpotensi Kejutkan Tuan Rumah

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Brighton memburu kemenangan saat menghadapi Manchester City di Liga Inggris. (Istimewa)

JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. The Seagulls - julukan Brighton - berpotensi memberikan kejutan dalam pertandingan tersebut. 

Man City akan menjamu Brighton di Stadion Etihad, Inggris, Sabtu (31/10/2026) pukul 22.00 WIB. Pertandingan ini bisa menjadi momentum The Seagulls untuk membalaskan kekalahannya di putaran keempat Carabao Cup 2026/2027 pada Kamis (29/10) lalu. 

Dalam laga tersebut, Brighton kalah dari Man City lewat adu penalti dengan skor 3-4 setelah bermain imbang 2-2. Kekalahan tersebut sekaligus menguburkan langkah mereka untuk melangkah ke babak perempat final Carabao Cup 2026/2027. 

Man City datang ke pertandingan ini dengan modal kurang menyakinkan setelah kalah 1-2 dari Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027. Hasil tersebut memutus tren positif mereka setelah sebelumnya mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Masalah di lini belakang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Man City. Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai ajang, mereka telah kebobolan 11 gol, sehingga Brighton berpeluang memanfaatkan celah tersebut untuk mencuri poin.

Namun, Man City memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Rekor kandang mereka di Liga Inggris terbilang impresif, dengan 18 kemenangan dan tiga hasil imbang dari 22 pertandingan terakhir di Etihad, serta hanya sekali menelan kekalahan.

Di sisi lain, Brighton juga datang dengan modal kurang apik. Tim asuhan Fabian Hurzeler itu menelan kekalahan 0-2 dari Liverpool pada laga terakhirnya di kompetisi domestik. Terlebih, The Seagulls belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi.

Kendati demikian, Brighton bukan tim yang dapat dipandang sebelah mata. The Seagulls telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan tim-tim besar, dengan menumbangkan Arsenal dan Manchester United. 

Editor: Edi Yulianto
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