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Penulis: Andika Rachmansyah
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.31 WIB

Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Paderborn di Liga Jerman: Kevin Diks Berpeluang Comeback

Borussia Monchengladbach kembali gagal meraih poin setelah kalah dalam Derbi Rhine. Kevin Diks tampil sebagai starter, tetapi timnya belum mampu keluar dari keterpurukan di Bundesliga. (Dok. Bundesliga) - Image

Borussia Monchengladbach kembali gagal meraih poin setelah kalah dalam Derbi Rhine. Kevin Diks tampil sebagai starter, tetapi timnya belum mampu keluar dari keterpurukan di Bundesliga. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com - Borussia Monchengladbach akan menghadapi Paderborn dalam lanjutan Liga Jerman 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum bagi Die Fohlen - julukan Borussia Monchengladbach- mempertahankan laju kemenangan.

Borussia Monchengladbach bakal menjamu Paderborn di Bourssia Park, Sabtu (31/10/2026) pukul 21.30 WIB. Tuan rumah datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka mulai menemukan momentum kebangkitan di bawah komando Alexander Blessin.

Borussia Monchengladbach akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Jerman musim ini dengan menaklukkan Stuttgart 3-2. Hasil positif tersebut kemudian berlanjut di ajang DFB-Pokal setelah mereka mengalahkan Karlsruher dengan skor 2-0.

Dua kemenangan beruntun itu tentu menjadi modal berharga bagi Die Fohlen untuk menghadapi Paderborn. Selain meningkatkan kepercayaan diri pemain, hasil tersebut juga memperlihatkan perkembangan permainan Borussia Monchengladbach setelah mengawali musim dengan sangat buruk.

Meski demikian, Borussia Monchengladbach masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama di sektor pertahanan. Mereka tercatat sebagai tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Bundesliga musim ini, yakni dengan selisih gol minus 11.

Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Paderborn untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah. Apalagi, tim asuhan Ralf Kattemann itu juga memiliki modal bagus, yakni kemenangan atas Hamburger SV pada laga terakhirnya di Liga Jerman.

Hanya saja, Paderborn menelan kekalahan dari Stuttgart di ajang DFB-Pokal. Tentunya, mereka bertekad untuk bangkit sekaligus mempertahankan tren kemenangannya di Liga Jerman musim ini.

Dari segi peringkat, Paderborn lebih diunggulkan karena menempati posisi ke-13 dengan delapan poin. Sementara Borussia Monchengladbach masih terjebak di dasar klasemen dengan tiga poin dari tujuh pertandingan. 

Kevin Diks Berpeluang Comeback

Pelatih Borussia Monchengladbach, Alexander Blessin, mengungkapkan kekuatan timnya mulai komplet. Pasalnya, pemain-pemain yang sebelumnya mengalami cedera seperti Isac Lidberg, Daiki Hashioka, Ko Itakura, hingga Jens Castrop sudah mulai pulih. 

Editor: Edi Yulianto
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