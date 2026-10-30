Prediksi Skor Casa Pia vs Sporting Lisbon: Rekor Buruk Tuan Rumah Jadi Peluang Tim Tamu

Sporting Lisbon berusaha bangkit dari kekalahan saat bertandang ke Casa Pia di Liga Portugal. (Sporting Lisbon)
JawaPos.com - Sporting Lisbon akan bertandang ke markas Casa Pia pada lanjutan Liga Portugal atau Primeira Liga, Jumat (30/10).
Pertandingan di Estadio Municipal de Rio Maior ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode yang kurang menyenangkan.
Sporting Lisbon datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan dari Academico de Viseu.
Hasil tersebut cukup mengejutkan karena mereka bermain di kandang sendiri dan sebelumnya belum terkalahkan di kompetisi liga musim ini.
Saat ini, Sporting menempati peringkat ketiga klasemen sementara, tertinggal sembilan poin dari Porto yang berada di puncak dan terpaut empat angka dari Benfica di posisi kedua.
Di sisi lain, Casa Pia juga membutuhkan hasil positif. Mereka masih berada di papan bawah dan menempati posisi playoff degradasi.
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Skuad asuhan Filipe Coelho itu masih memiliki pekerjaan rumah besar saat menjadi tuan rumah.
Dari empat pertandingan Primeira Liga yang telah dimainkan di Rio Maior musim ini, Casa Pia selalu menelan kekalahan.
Mereka baru mencetak satu gol dan sudah kebobolan 13 kali.
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