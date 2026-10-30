Prediksi Sheffield United vs Wrexham: The Blades Bidik Kemenangan di Bramall Lane

Sheffield United akan menjamu Wrexham pada lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Bramall Lane, Sabtu (31/10). (@Wrexham_AFC/X)
JawaPos.com - Sheffield United akan menjamu Wrexham pada lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Bramall Lane, Sabtu (31/10).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.
Sheffield United saat ini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 16 poin dari 12 pertandingan.
Baca Juga:Prediksi Skor Lille Vs Lens Liga Prancis: Calvin Verdonk Berpeluang Tampil di Derby Du Nord
Sementara itu, Wrexham berada di urutan ke-17 dengan selisih dua poin dari calon lawannya.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.
Sheffield United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Wrexham datang dengan misi mengakhiri catatan kurang memuaskan saat menjalani pertandingan tandang.
Baca Juga:Awal Chairuddin Pacu Regenerasi Soft Tennis, 100 Atlet dari 15 Provinsi Bersaing di Makassar
Bagi Sheffield United, laga ini juga menjadi kesempatan untuk menjaga konsistensi setelah menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tim berjuluk The Blades tersebut hanya menelan satu kekalahan dalam empat laga terakhir.
Di sisi lain, Wrexham belum menemukan konsistensi yang diharapkan pada musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022