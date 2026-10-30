Prediksi Sheffield United vs Wrexham: The Blades Bidik Kemenangan di Bramall Lane

JawaPos.com - Sheffield United akan menjamu Wrexham pada lanjutan EFL Championship 2026/2027 di Bramall Lane, Sabtu (31/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Sheffield United saat ini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 16 poin dari 12 pertandingan.

Sementara itu, Wrexham berada di urutan ke-17 dengan selisih dua poin dari calon lawannya.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Sheffield United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Wrexham datang dengan misi mengakhiri catatan kurang memuaskan saat menjalani pertandingan tandang.

Bagi Sheffield United, laga ini juga menjadi kesempatan untuk menjaga konsistensi setelah menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tim berjuluk The Blades tersebut hanya menelan satu kekalahan dalam empat laga terakhir.