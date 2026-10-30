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Penulis: Risma Azzah Fatin
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Michael Carrick Tegaskan Bruno Fernandes Berkomitmen Tetap Jadi Kapten Manchester United

Bruno Fernandes dan Michael Carrick (Bein Sports) - Image

Bruno Fernandes dan Michael Carrick (Bein Sports)

JawaPos.com – Michael Carrick menegaskan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United karena dinilai sepenuhnya berkomitmen terhadap klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), Pernyataan tersebut disampaikan setelah gelandang asal Portugal itu tidak masuk dalam susunan pemain utama saat Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth di Liga Inggris.

Carrick memastikan tidak ada persoalan antara dirinya dan Fernandes serta membuka peluang sang kapten kembali tampil sejak menit pertama ketika menghadapi Chelsea pada Sabtu mendatang.

Fernandes sebelumnya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan untuk pertama kalinya selama Carrick menangani Manchester United.

Keputusan tersebut diambil setelah pemain berusia 32 tahun itu mempertanyakan pendekatan taktik Carrick ketika Setan Merah kalah 1-4 dari Como.

Meski demikian, keduanya telah melakukan pembicaraan sepanjang pekan ini dan Carrick menegaskan keputusan pemilihan pemain semata-mata didasarkan pada pertimbangan pertandingan.

Di tengah tekanan akibat rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi, Carrick mengaku memahami tanggung jawabnya sebagai pelatih Manchester United.

Carrick juga menegaskan tidak membutuhkan jaminan dari pihak lain terkait posisinya dan memilih berfokus memperbaiki performa tim.

Carrick turut menaruh perhatian pada dukungan suporter serta menilai hal terpenting adalah memberikan penampilan yang layak bagi mereka yang datang menyaksikan pertandingan Manchester United.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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