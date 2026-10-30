Prediksi Skor Lille Vs Lens Liga Prancis: Calvin Verdonk Berpeluang Tampil di Derby Du Nord

Calvin Verdonk berpeluang tampil pada laga Derby Du Nord Lille Vs Lens di Liga Prancis. (Istimewa). (Lille)
JawaPos.com - Lille akan menghadapi Lens dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derby Du Nord ini dijadwalkan berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada Sabtu (31/10) pukul 03.05 WIB.
Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berpeluang mendapat kesempatan bermain bersama Lille dalam laga tersebut.
Duel Lille kontra Lens diperkirakan berlangsung ketat. Lille menempati peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin, sedangkan Lens berada di urutan ketujuh dengan 13 poin.
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Lille memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Namun, tim tamu sedang berada dalam tren positif dengan tiga kemenangan beruntun di Liga Prancis.
Selain kualitas individu, kekuatan kolektif Lens juga tidak boleh dianggap remeh.
Dari sisi tuan rumah, pelatih Davide Ancelotti dituntut menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan.
Lille membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas, tetapi mereka juga harus mengantisipasi serangan balik Lens yang berpotensi merepotkan.
Di kubu Lens, Yannick Cahuzac berusaha menjaga kesiapan timnya menghadapi atmosfer derby.
Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua klub, sehingga pengendalian emosi dan kedisiplinan pemain bisa menjadi faktor penentu.
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