Kylian Mbappé dan Lamine Yamal Kembali Bersaing Raih Penghargaan Pemain Terbaik LaLiga

JawaPos.com – Kylian Mbappé dan Lamine Yamal kembali bersaing memperebutkan penghargaan individu setelah keduanya masuk dalam daftar nominasi Pemain Terbaik LaLiga bulan Oktober.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), LaLiga mengumumkan lima kandidat untuk penghargaan tersebut, termasuk Gonçalo Guedes dari Real Sociedad, Álex Grimaldo dari Atlético de Madrid, dan Matías Dituro dari Elche.

Meski menghadapi persaingan dari tiga pemain lainnya, perhatian utama tertuju pada Mbappé dan Yamal yang tampil impresif bersama klub masing-masing.

Mbappé menunjukkan ketajamannya bersama Real Madrid dengan mencetak empat gol dalam tiga pertandingan LaLiga sepanjang Oktober.

Penyerang asal Prancis tersebut membukukan masing-masing dua gol saat menghadapi Sevilla dan Barcelona, termasuk dalam kemenangan 2-1 pada laga El Clásico di Spotify Camp Nou.

Torehan tersebut turut membantu Madrid meraih tiga kemenangan beruntun, sementara Mbappé telah mengoleksi 11 gol dan dua assist sepanjang musim ini.

Di sisi lain, Lamine Yamal memberikan kontribusi penting bagi Barcelona melalui catatan satu gol dan dua assist dalam tiga pertandingan LaLiga selama Oktober.

Secara keseluruhan, pemain muda asal Spanyol itu telah mencatatkan delapan gol dan enam assist sehingga unggul dalam jumlah kontribusi gol langsung dibandingkan Mbappé.