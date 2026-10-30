Kylian Mbappé dan Lamine Yamal Kembali Bersaing Raih Penghargaan Pemain Terbaik LaLiga

Lamine Yamal dan Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé dan Lamine Yamal kembali bersaing memperebutkan penghargaan individu setelah keduanya masuk dalam daftar nominasi Pemain Terbaik LaLiga bulan Oktober.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), LaLiga mengumumkan lima kandidat untuk penghargaan tersebut, termasuk Gonçalo Guedes dari Real Sociedad, Álex Grimaldo dari Atlético de Madrid, dan Matías Dituro dari Elche.
Meski menghadapi persaingan dari tiga pemain lainnya, perhatian utama tertuju pada Mbappé dan Yamal yang tampil impresif bersama klub masing-masing.
Mbappé menunjukkan ketajamannya bersama Real Madrid dengan mencetak empat gol dalam tiga pertandingan LaLiga sepanjang Oktober.
Penyerang asal Prancis tersebut membukukan masing-masing dua gol saat menghadapi Sevilla dan Barcelona, termasuk dalam kemenangan 2-1 pada laga El Clásico di Spotify Camp Nou.
Torehan tersebut turut membantu Madrid meraih tiga kemenangan beruntun, sementara Mbappé telah mengoleksi 11 gol dan dua assist sepanjang musim ini.
Di sisi lain, Lamine Yamal memberikan kontribusi penting bagi Barcelona melalui catatan satu gol dan dua assist dalam tiga pertandingan LaLiga selama Oktober.
Secara keseluruhan, pemain muda asal Spanyol itu telah mencatatkan delapan gol dan enam assist sehingga unggul dalam jumlah kontribusi gol langsung dibandingkan Mbappé.
Kedua pemain kini berpeluang menambah koleksi penghargaan individu setelah gagal meraih Ballon d’Or 2026 yang dimenangkan Harry Kane, sedangkan pemenang penghargaan Pemain Terbaik LaLiga Oktober belum diumumkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022