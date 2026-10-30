Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.46 WIB

Gary Neville Desak Keluarga Glazer Jual Saham Manchester United

Gary Neville tuntut keluarga Glazer menjual kepemilikan Manchester United setelah hasil buruk dan utang klub yang mengkhawatirkan. (ig @mutd_view) - Image

Gary Neville tuntut keluarga Glazer menjual kepemilikan Manchester United setelah hasil buruk dan utang klub yang mengkhawatirkan. (ig @mutd_view)

JawaPos.com - Mantan kapten Manchester United Gary Neville kembali melontarkan kritik keras terhadap keluarga Glazer.

Dia menilai sudah waktunya para pemilik asal Amerika Serikat tersebut meninggalkan Old Trafford dan menjual seluruh saham mereka di klub.

Desakan Neville muncul di tengah periode sulit yang dialami Manchester United.

Setan Merah disebut menjalani awal terburuk mereka di Liga Premier, sekaligus menelan kekalahan dalam dua dari tiga pertandingan pembuka Liga Champions.

Situasi tersebut membuat Michael Carrick berada di bawah tekanan menjelang pertandingan melawan Chelsea pada Sabtu (31/10).

Keluarga Glazer mengambil alih Manchester United melalui proses akuisisi kontroversial pada 2005.

Meski menjual sebagian saham kepada Sir Jim Ratcliffe pada 2024, mereka masih mempertahankan status sebagai pemegang saham mayoritas.

Neville kini menilai sudah saatnya keluarga Glazer melepas seluruh kepemilikan mereka.

Gary Neville: Sudah Waktunya Keluarga Glazer Pergi

Melansir ESPN, berbicara dalam acara Stick to Football di Disney+, Neville menyoroti besarnya beban utang Manchester United serta persoalan pengelolaan klub selama bertahun-tahun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Geram! Paul Scholes Ingin Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez Angkat Kaki dari Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Geram! Paul Scholes Ingin Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez Angkat Kaki dari Manchester United

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.33 WIB

Ada Baleba dan Lisandro! 6 Pemain Ini Disebut Steven Gerrard Tak Layak Bela Manchester United! - Image
Sepak Bola Dunia

Ada Baleba dan Lisandro! 6 Pemain Ini Disebut Steven Gerrard Tak Layak Bela Manchester United!

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Masih Tukangi Setan Merah Lawan Chelsea! Michael Carrick Tetap Jadi Pelatih Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Masih Tukangi Setan Merah Lawan Chelsea! Michael Carrick Tetap Jadi Pelatih Manchester United

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.26 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore