Gary Neville Desak Keluarga Glazer Jual Saham Manchester United

JawaPos.com - Mantan kapten Manchester United Gary Neville kembali melontarkan kritik keras terhadap keluarga Glazer.

Dia menilai sudah waktunya para pemilik asal Amerika Serikat tersebut meninggalkan Old Trafford dan menjual seluruh saham mereka di klub.

Desakan Neville muncul di tengah periode sulit yang dialami Manchester United.

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Setan Merah disebut menjalani awal terburuk mereka di Liga Premier, sekaligus menelan kekalahan dalam dua dari tiga pertandingan pembuka Liga Champions.

Situasi tersebut membuat Michael Carrick berada di bawah tekanan menjelang pertandingan melawan Chelsea pada Sabtu (31/10).

Keluarga Glazer mengambil alih Manchester United melalui proses akuisisi kontroversial pada 2005.

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Meski menjual sebagian saham kepada Sir Jim Ratcliffe pada 2024, mereka masih mempertahankan status sebagai pemegang saham mayoritas.

Neville kini menilai sudah saatnya keluarga Glazer melepas seluruh kepemilikan mereka.