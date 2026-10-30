Enzo Maresca Pastikan Gianluigi Donnarumma Tetap Jadi Kiper Utama Manchester City

Enzo Maresca menegaskan Gianluigi Donnarumma tetap menjadi kiper utama Manchester City. (ig @donnarumma)
JawaPos.com - Enzo Maresca menegaskan posisi Gianluigi Donnarumma sebagai kiper utama Manchester City tidak terancam, meskipun Geronimo Rulli tampil impresif saat membantu timnya menyingkirkan Brighton dari Carabao Cup.
Manchester City memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Brighton melalui adu penalti pada Rabu (28/10).
Kedua tim bermain imbang 2-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Etihad, setelah City dua kali tertinggal sebelum akhirnya menyamakan kedudukan.
Penampilan Rulli menjadi sorotan karena mampu menggantikan Donnarumma dengan sangat baik.
Kiper asal Italia tersebut merupakan pilihan utama Manchester City, tetapi diistirahatkan bersama empat pemain lainnya dalam pertandingan tengah pekan itu.
Melansir ESPN, Maresca menegaskan bahwa posisi penjaga gawang utama tidak mengalami perubahan.
"Tidak, sama sekali tidak dari sudut pandang saya," kata Maresca ketika ditanya apakah Rulli bisa mengambil alih posisi nomor satu.
"Dia bekerja dengan baik tetapi dia tahu persis perannya, dan tidak ada keraguan tentang itu," sambung dia.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa penampilan impresif Rulli tidak serta-merta membuatnya menggusur Donnarumma dari posisi utama.
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