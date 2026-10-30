Jurnalis Spanyol Kritik Kondisi Fisik Pedri Usai Kekalahan Barcelona di El Clasico

Pedri mendapat kritik setelah Barcelona kalah dari Real Madrid di El Clasico. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com - Gelandang Barcelona Pedri menjadi sorotan setelah tampil kurang maksimal dalam kekalahan dari Real Madrid di El Clasico.
Jurnalis Spanyol, Manolo Lama, mempertanyakan apakah pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini memiliki kondisi fisik yang cukup prima untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Kritik tersebut muncul di tengah periode sulit yang dialami Barcelona asuhan Hansi Flick.
Blaugrana baru saja menelan kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan rival abadi mereka, Real Madrid.
Barcelona kini berusaha melupakan hasil mengecewakan tersebut dan mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya melawan Deportivo Alaves.
Namun, penampilan sejumlah pemain tetap menjadi bahan evaluasi, termasuk Pedri yang biasanya menjadi salah satu penggerak utama permainan tim.
Melansir SPORT, Manolo Lama menilai kondisi fisik menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penampilan Pedri belakangan ini.
Menurut dia, kemampuan teknis seorang pemain tidak akan maksimal jika tidak didukung kebugaran yang memadai.
“Untuk menjadi pemain kelas atas, Anda harus berada dalam kondisi fisik prima,” kata dia.
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