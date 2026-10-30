Prediksi Skor Lille vs Lens: Les Dogues Bidik Kemenangan demi Amankan Tiga Besar

Lille membidik kemenangan atas Lens di Stade Pierre-Mauroy untuk menjaga posisi tiga besar klasemen Ligue 1 2026/2027. (Lille)
JawaPos.com — Lille membidik kemenangan atas Lens pada pekan kesembilan Ligue 1 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Sabtu (31/10/2026) pukul 03.05 WIB, untuk mengamankan posisi tiga besar sekaligus membuka peluang merebut puncak klasemen sementara.
Les Dogues berada di peringkat ketiga, hanya terpaut dua poin dari Paris Saint-Germain, sehingga tambahan tiga angka bisa mengubah persaingan papan atas.
Namun, ambisi tuan rumah bakal mendapat ujian dari Lens yang sedang menikmati kebangkitan bersama Yannick Cahuzac.
Tim tamu datang membawa tiga kemenangan beruntun di liga dan berpeluang menembus posisi kedua sementara apabila mampu membawa pulang poin penuh.
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Derbi ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda, tetapi sama-sama mendesak.
Lille ingin menghentikan penurunan hasil, sedangkan Lens berusaha membuktikan kebangkitannya tetap berlanjut ketika menghadapi lawan dengan ancaman serangan lebih besar.
Lille membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih poin penuh dalam dua pertandingan liga terakhir.
Hasil imbang 1-1 di markas Monaco akhir pekan lalu membuat pasukan Davide Ancelotti kehilangan kesempatan memperkuat posisi di tengah ketatnya persaingan.
Dalam pertandingan tersebut, Lille sebenarnya mampu membuka keunggulan melalui Ethan Mbappe Lottin pada babak pertama.
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