Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Pemenang Ballon d'Or 1991 Ungkap Alasan Kylian Mbappe Kalah dari Harry Kane

Kylian Mbappe (Instagram @realmdrid) - Image

Kylian Mbappe (Instagram @realmdrid)

JawaPos.com - Eks pesepakbola Jean-Pierre Papin menilai Kylian Mbappe telah merusak peluangnya sendiri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Menurut mantan pemenang penghargaan tersebut, komentar publik dan penampilan media penyerang Real Madrid itu menjelang malam penghargaan justru menjadi bumerang.

Mbappe harus puas finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or terbaru, di bawah Harry Kane. Hasil tersebut menjadi sorotan mengingat performa impresif Mbappe di depan gawang sepanjang musim.

Papin, yang memenangkan Ballon d'Or pada 1991, menilai kualitas di lapangan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penilaian dalam perebutan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Citra publik dan cara seorang pemain berkomunikasi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap dirinya.

Strategi Komunikasi Mbappe Dinilai Merugikan

Melansir MARCA, berbicara dalam program RMC Sport, Rothen s'enflamme, Papin mengkritik pendekatan komunikasi Mbappe selama persaingan menuju Ballon d'Or 2026.

Menurutnya, penyerang asal Prancis tersebut terlalu sering tampil di media dan memberikan pernyataan yang justru berpotensi merugikan peluangnya meraih penghargaan.

“Strategi komunikasi Mbappe telah sangat merugikannya. Dalam satu sisi, itu mencerminkan siapa dirinya. Sungguh disayangkan, mengingat kualitasnya dan klub tempat dia bermain.”

Papin juga menyoroti pernyataan Mbappe yang menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuannya sendiri, termasuk klaim bahwa tidak ada pemain yang lebih baik darinya pada musim tersebut.

Bagi Papin, sikap semacam itu bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah persaingan penghargaan individual. Padahal, Mbappe memiliki kualitas dan catatan performa yang membuatnya layak menjadi salah satu kandidat terkuat.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lamine Yamal Buat Pengakuan Mengejutkan Saat Meraih Penghargaan Golden Boy di Ballon d'Or 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Buat Pengakuan Mengejutkan Saat Meraih Penghargaan Golden Boy di Ballon d'Or 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.59 WIB

Harry Kane Beri Penghormatan kepada Tottenham Hotspur Usai Meraih Ballon d’Or 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Harry Kane Beri Penghormatan kepada Tottenham Hotspur Usai Meraih Ballon d’Or 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.57 WIB

Ballon d’Or Harry Kane Membuka Kembali Perdebatan tentang Keputusan Transfer Real Madrid pada 2020 - Image
Sepak Bola Dunia

Ballon d’Or Harry Kane Membuka Kembali Perdebatan tentang Keputusan Transfer Real Madrid pada 2020

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore