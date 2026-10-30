Pemenang Ballon d'Or 1991 Ungkap Alasan Kylian Mbappe Kalah dari Harry Kane

Kylian Mbappe (Instagram @realmdrid)
JawaPos.com - Eks pesepakbola Jean-Pierre Papin menilai Kylian Mbappe telah merusak peluangnya sendiri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Menurut mantan pemenang penghargaan tersebut, komentar publik dan penampilan media penyerang Real Madrid itu menjelang malam penghargaan justru menjadi bumerang.
Mbappe harus puas finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or terbaru, di bawah Harry Kane. Hasil tersebut menjadi sorotan mengingat performa impresif Mbappe di depan gawang sepanjang musim.
Papin, yang memenangkan Ballon d'Or pada 1991, menilai kualitas di lapangan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penilaian dalam perebutan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Citra publik dan cara seorang pemain berkomunikasi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap dirinya.
Strategi Komunikasi Mbappe Dinilai Merugikan
Melansir MARCA, berbicara dalam program RMC Sport, Rothen s'enflamme, Papin mengkritik pendekatan komunikasi Mbappe selama persaingan menuju Ballon d'Or 2026.
Menurutnya, penyerang asal Prancis tersebut terlalu sering tampil di media dan memberikan pernyataan yang justru berpotensi merugikan peluangnya meraih penghargaan.
“Strategi komunikasi Mbappe telah sangat merugikannya. Dalam satu sisi, itu mencerminkan siapa dirinya. Sungguh disayangkan, mengingat kualitasnya dan klub tempat dia bermain.”
Papin juga menyoroti pernyataan Mbappe yang menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuannya sendiri, termasuk klaim bahwa tidak ada pemain yang lebih baik darinya pada musim tersebut.
Bagi Papin, sikap semacam itu bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah persaingan penghargaan individual. Padahal, Mbappe memiliki kualitas dan catatan performa yang membuatnya layak menjadi salah satu kandidat terkuat.
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