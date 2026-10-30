Federasi Sepak Bola Prancis Sebut Kontroversi Kylian Mbappe dengan Tiongkok Berlebihan

JawaPos.com - Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, menjalani pekan yang penuh peristiwa. Penampilan impresifnya dalam El Clasico justru dibayangi kontroversi tak terduga yang melibatkan Tiongkok.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, pernyataan Mbappe masih menuai kritik dan membawa dampak finansial bagi sang pemain maupun klubnya. Namun, kapten tim nasional Prancis tersebut mendapat dukungan dari Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo.

Diallo menilai kontroversi yang melibatkan Mbappe telah dibesar-besarkan. Ia juga menegaskan bahwa penyerang Real Madrid itu tidak memiliki niat untuk menghina pemimpin maupun masyarakat Tiongkok.

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Philippe Diallo Pasang Badan untuk Mbappe

Melansir Mundo Deportivo, berbicara kepada Ouest-France, Diallo memberikan pandangannya mengenai reaksi negatif yang diterima Mbappe. Ia menilai kontroversi tersebut tidak perlu diperpanjang.

“Saya telah melihat kontroversi ini, yang tentu saja sedikit dibesar-besarkan,” kata Diallo ketika ditanya tentang reaksi negatif terhadap kapten Prancis tersebut.

“Saya rasa Kylian sama sekali tidak bermaksud merusak citra seorang pemimpin Tiongkok atau menghina atau menyinggung rakyat Tiongkok,” tambahnya.

Kontroversi ini bermula ketika finalis Ballon d'Or 2026 tersebut membahas sebuah meme internet yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada wajah Mao Zedong, pemimpin Tiongkok yang berpengaruh dalam sejarah negara tersebut.