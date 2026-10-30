Diduga Bolos Latihan, Jack Grealish Dicoret dari Skuad Everton saat Tekuk Newcastle United

JawaPos.com - Jack Grealish harus absen saat Everton menghadapi Newcastle United pada babak 16 besar Carabao Cup, Jumat (30/10). Pemain sayap pinjaman dari Manchester City itu tidak masuk dalam skuad karena diduga melakukan pelanggaran disiplin klub.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa masalah disiplin Jack Grealish diduga berkaitan dengan mangkirnya dalam sesi latihan tanpa izin dari klub. Everton pun mengonfirmasi bahwa absennya Grealish berkaitan dengan pelanggaran disiplin klub. Meskipun demikian, Everton belum memberikan konfirmasi resmi mengenai dugaan tersebut.

Absennya Jack Grealish menjadi kali kedua secara beruntun. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun itu tidak tampil ketika Everton kalah 0-2 dari Arsenal pada Sabtu (24/10). Saat itu, klub menyebut sang pemain tidak dapat bermain karena sakit.

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Pelatih Everton David Moyes memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai situasi Grealish setelah pertandingan melawan Newcastle. “Itu merupakan keputusan klub. Saya mendukung keputusan tersebut. Ini bukan sesuatu yang ingin saya bicarakan terlalu jauh,” kata Moyes dikutip ESPN.

Terlepas dari persoalan itu, Everton berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor 3-1. Hasil itu memastikan The Toffees melangkah ke perempat final Carabao Cup dan akan menghadapi Fleetwood Town. Fleetwood sendiri menjadi salah satu kejutan dalam kompetisi musim ini setelah menyingkirkan Arsenal yang berstatus juara bertahan Premier League.

Sementara itu, absennya Grealish membuat Everton kembali melakukan penyesuaian di sektor sayap. Saat menghadapi Arsenal, Tyrique George dan Brennan Johnson menjadi pilihan di kedua sisi serangan. Pada pertandingan melawan Newcastle United, Tyler Dibling menggantikan Johnson dalam susunan pemain utama.

Padahal, sebelum pertandingan melawan Arsenal, Jack Grealish selalu menjadi starter dalam tiga pertandingan Premier League secara beruntun. Namun, kontribusinya pada musim ini belum maksimal. Dari tujuh penampilannya bersama Everton, pemain asal Inggris itu belum mencatatkan gol maupun asis.

Jack Grealish sendiri menjalani musim keduanya bersama Everton dengan status pemain pinjaman dari Manchester City pada 1 September 2026. Pada musim sebelumnya, Grealish mencatatkan enam asis dan dua gol dari 20 penampilan. Namun, sang pemain mengalami cedera kaki yang mengakhiri musimnya pada Januari.