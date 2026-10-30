Prediksi Skor Brisbane Roar vs Auckland FC: Tuan Rumah Incar Kemenangan Kedua Beruntun

JawaPos.com - Brisbane Roar akan menjamu Auckland FC pada lanjutan A-League Australia 2026/2027 di Suncorp Stadium, Jumat (30/10/2026) kick-off pukul 16.00 WIB.

Tuan rumah mengincar kemenangan kedua secara beruntun, sedangkan Auckland FC berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pertandingan sebelumnya.

Brisbane Roar memiliki modal positif setelah mengalahkan Perth Glory dengan skor 2-1 pada laga pembuka mereka. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi tim asuhan Michael Valkanis untuk kembali meraih poin penuh, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

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Kemenangan atas Perth Glory juga membuka peluang bagi Brisbane Roar untuk mengawali musim dengan hasil yang lebih baik dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Dalam lima musim terakhir, mereka selalu gagal menembus enam besar. Karena itu, konsistensi menjadi pekerjaan penting yang harus dijaga sejak awal kompetisi.

Meski demikian, menghadapi Auckland FC bukan perkara mudah. Tim tamu memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dan pernah menunjukkan kemampuan untuk menyulitkan Brisbane Roar. Situasi tersebut membuat tuan rumah perlu tampil lebih efektif, terutama ketika mendapatkan peluang di area pertahanan lawan.

Di sisi lain, Auckland FC datang dengan motivasi untuk memperbaiki hasil pertandingan terakhir. Mereka baru saja kalah 2-5 dari Western Sydney Wanderers. Hasil itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Pedro Moreira, khususnya dalam membenahi lini pertahanan yang terlihat rentan.

Auckland sebelumnya mencatatkan dua kekalahan dan satu kemenangan dari tiga pertandingan awal musim. Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih persaingan di A-League menuntut setiap tim menjaga konsistensi sejak pekan-pekan pertama.

Dari catatan pertemuan, Brisbane Roar belum pernah menang dalam lima pertandingan melawan Auckland FC. Dua laga berakhir imbang, sedangkan tiga lainnya dimenangkan Auckland. Dalam empat pertemuan kompetitif, Brisbane juga hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan tujuh kali.