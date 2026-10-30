Prediksi Skor Le Havre vs Paris Saint-Germain: Singgasana dan Rekor Menanti Les Parisiens

Paris Saint-Germain memburu kemenangan di markas Le Havre untuk mempertahankan puncak klasemen Ligue 1 dan mengantar Luis Enrique mencatat rekor. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mengalahkan Le Havre 2-0 pada pekan kesembilan Ligue 1 di Stade Oceane, Sabtu (30/10/2026), demi mempertahankan puncak klasemen sekaligus membuka jalan menuju rekor kemenangan Luis Enrique.
Menghadapi tuan rumah yang baru mengoleksi dua poin, Les Parisiens datang dengan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi meski sejumlah pemain utama mengalami cedera.
Pertemuan di Normandy mempertemukan dua tim dengan situasi sangat berbeda dalam persaingan kasta tertinggi Prancis.
PSG baru merebut posisi teratas setelah menundukkan Lyon 2-0, sedangkan Le Havre masih terbenam di dasar klasemen seusai kalah 3-4 dari Marseille.
Kesenjangan performa membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari Stade Oceane.
Namun, kehilangan beberapa pemain penting tetap menuntut PSG menjaga ketelitian agar misi mempertahankan singgasana tidak terganggu.
PSG memiliki modal kuat berupa delapan kemenangan beruntun dalam pertandingan kompetitif sebelum menghadapi Le Havre.
Rangkaian tersebut juga mencakup kemenangan meyakinkan atas Manchester City dan Barcelona di Liga Champions, memperlihatkan kualitas mereka saat menghadapi lawan dengan level berbeda.
Di Ligue 1, Les Parisiens memenangi lima pertandingan terakhir setelah sempat menelan kekalahan.
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