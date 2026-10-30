Prediksi Skor Feyenoord vs Fortuna Sittard: De Kuip Membara, Tuan Rumah Bidik Kemenangan

JawaPos.com — Feyenoord diprediksi mengalahkan Fortuna Sittard 3-1 di Stadion Feijenoord atau De Kuip, Sabtu (23/10/2026) pukul 22.30 WIB, untuk mempertahankan puncak klasemen Eredivisie 2026/2027.

Bermodal 32 gol dalam 10 pekan, pasukan Giovanni van Bronckhorst memiliki daya serang untuk memburu kemenangan, meski tim tamu datang dengan catatan enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Pertemuan ini mempertemukan ambisi menjaga posisi teratas dengan kepercayaan diri tim tamu yang sedang meningkat.

Feyenoord punya keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Fortuna membawa rekor belum terkalahkan dalam pertandingan tandang musim ini.

Situasi tersebut membuat pertandingan berpotensi lebih ketat daripada gambaran tiga pertemuan terakhir yang selalu dimenangi Feyenoord.

Tuan rumah perlu menjaga efektivitas serangan sekaligus mewaspadai kemampuan Fortuna mencuri momentum sejak awal laga.

Mengapa Feyenoord Lebih Diunggulkan di De Kuip? Feyenoord memiliki modal kuat melalui produktivitas tertinggi di Eredivisie dengan koleksi 32 gol.

Ketajaman tersebut menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Fortuna yang belakangan semakin sulit ditaklukkan lawan.