Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 15.39 WIB

Prediksi Skor Feyenoord vs Fortuna Sittard: De Kuip Membara, Tuan Rumah Bidik Kemenangan

Feyenoord membidik kemenangan atas Fortuna Sittard di De Kuip untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Eredivisie 2026/2027. (Feyenoord) - Image

Feyenoord membidik kemenangan atas Fortuna Sittard di De Kuip untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Eredivisie 2026/2027. (Feyenoord)

JawaPos.com — Feyenoord diprediksi mengalahkan Fortuna Sittard 3-1 di Stadion Feijenoord atau De Kuip, Sabtu (23/10/2026) pukul 22.30 WIB, untuk mempertahankan puncak klasemen Eredivisie 2026/2027.

Bermodal 32 gol dalam 10 pekan, pasukan Giovanni van Bronckhorst memiliki daya serang untuk memburu kemenangan, meski tim tamu datang dengan catatan enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Pertemuan ini mempertemukan ambisi menjaga posisi teratas dengan kepercayaan diri tim tamu yang sedang meningkat.

Feyenoord punya keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Fortuna membawa rekor belum terkalahkan dalam pertandingan tandang musim ini.

Situasi tersebut membuat pertandingan berpotensi lebih ketat daripada gambaran tiga pertemuan terakhir yang selalu dimenangi Feyenoord.

Tuan rumah perlu menjaga efektivitas serangan sekaligus mewaspadai kemampuan Fortuna mencuri momentum sejak awal laga.

Mengapa Feyenoord Lebih Diunggulkan di De Kuip?

Feyenoord memiliki modal kuat melalui produktivitas tertinggi di Eredivisie dengan koleksi 32 gol.

Ketajaman tersebut menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Fortuna yang belakangan semakin sulit ditaklukkan lawan.

Kekuatan Feyenoord juga terlihat ketika bertandang ke markas juara bertahan PSV Eindhoven pada pertandingan terakhir. Mereka membawa pulang hasil imbang 1-1 setelah Anis Hadj Moussa mencetak gol pada awal babak kedua.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Betis vs Feyenoord: Ancaman Lini Depan dan Masalah Pertahanan Kedua Tim - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Betis vs Feyenoord: Ancaman Lini Depan dan Masalah Pertahanan Kedua Tim

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Feyenoord: Skor Tipis di Estadio La Cartuja - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Feyenoord: Skor Tipis di Estadio La Cartuja

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15.56 WIB

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore