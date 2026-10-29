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Penulis: Aprillia JP
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.17 WIB

Kritik Gianni Infantino Usai Kongres AFC di Jepang, Ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania Diperiksa

Gianni Infantino (Flashscore) - Image

Gianni Infantino (Flashscore)

JawaPos.com - Ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Hussein, menyatakan siap bekerja sama dengan badan peradilan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) setelah pernyataannya tentang Presiden FIFA Gianni Infantino menuai kontroversi. Pangeran Ali sebelumnya menuduh Gianni Infantino telah mencampuri Kongres Luar Biasa AFC pekan lalu untuk kepentingan politik.

Dalam unggahan di media sosial X (dulu Twitter), Pangeran Ali menegaskan akan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan AFC. Pangeran Ali juga menyatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Yordania akan menentukan pilihan secara independen dalam pemilihan presiden FIFA mendatang.

Kontroversi itu dimulai setelah Kongres Luar Biasa AFC yang digelar di Tokyo, Jepang pada 22 hingga 23 Oktober. Dalam pertemuan itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa menyatakan dukungannya kepada Gianni Infantino untuk kembali menjabat sebagai Presiden FIFA.

Usai kongres, Pangeran Ali melontarkan kritik terhadap jalannya pertemuan. Pada 26 Oktober, Pangeran Ali mengaku para delegasi tidak diberi kesempatan untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, ataupun memperdebatkan berbagai persoalan yang dibahas.

“Setelah kembali dari Tokyo di mana Kongres AFC berlangsung, dua hari pertama membahas sepak bola, seperti yang kami jalani. Hari terakhir murni politik atas perintah Gianni Infantino. Ada laporan bahwa Asia harus bersatu ketika waktu pemilihan presiden FIFA berikutnya tiba,” tulis Pangeran Ali.

Menanggapi tuduhan tersebut, AFC memberikan pernyataan resmi pada Selasa (27/10) bahwa Pangeran Ali maupun perwakilan asosiasi anggota lainnya tidak pernah meminta kesempatan untuk berbicara selama kongres berlangsung. AFC juga menegaskan bahwa tuduhan mengenai pemaksaan, ancaman, atau penyuapan harus didukung bukti yang dapat dipercaya.

AFC lalu menyatakan akan meneruskan pernyataan Pangeran Ali kepada badan peradilannya untuk ditindaklanjuti. Dalam unggahannya pada Kamis (29/10), Pangeran Ali menegaskan kesediaannya mengikuti proses tersebut. “Saya menghormati AFC dan badan-badan peradilannya serta akan bekerja sama sepenuhnya dalam setiap proses yang berlangsung,” tulis Pangeran Ali.

Pangeran Ali juga menekankan bahwa Asosiasi Sepak Bola Yordania akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden FIFA secara independen, sesuai dengan Statuta FIFA. Menurut Pangeran Ali, unggahan sebelumnya mengenai kongres itu bertujuan menjelaskan mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan presiden FIFA.

“Unggahan saya tanggal 25 Oktober [waktu setempat] menjelaskan bagaimana pemungutan suara Presiden FIFA bekerja, setiap asosiasi anggota mengeluarkan suaranya sendiri. Unggahan itu juga menyatakan pandangan saya mengenai pentingnya transparansi dalam tata kelola sepak bola,” tulis Pangeran Ali.

Editor: Banu Adikara
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