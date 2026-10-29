Main 14 Menit, Mees Hilgers Akhirnya Debut bersama Heerenveen Setelah Pulih Cedera Lutut 

JawaPos.com-Mees Hilgers akhirnya menjalani debut bersama Heerenveen saat mengalahkan Excelsior Maassluis di putaran pertama KNVB Beker. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Sportpark Dijkpolder, Kamis (29/10/2026).

Pelatih Heerenveen, Robin Veldman memberikan kesempatan debut untuk Mees Hilgers. Saat timnya sudah unggul 2-0, dia memainkan bek 25 tahun tersebut di menit ke-76.

Bermain selama 14 menit, Mees Hilgers tidak banyak melakukan aksi bertahan. Secara statistik permainan, bek Timnas Indonesia tersebut mencatatkan satu aksi bertahan dan melakukan satu sapuan bola.

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Selama bermain 14 menit Hilgers melakukan enam sentuhan bola. Dia juga sukses melepaskan satu dari dua bola panjang akurat.

Setelah pulih dari cedera lutut pada November 2025 dan memutuskan pindah ke Heerenveen, Hilgers belum melakukan debut. Meskipun demikian, dia selalu masuk dalam daftar susunan pemain sejak pekan kedelapan Liga Belanda melawan PSV.

Namun, Hilgers belum dimainkan di dua laga berikutnya. Pemain keturunan Manado tersebut masih duduk di bangku cadangan saat melawan Excelsior dan ADO Den Haag.

Kembali bermainnya Mees Hilgers, membuat dirinya siap untuk dimainkan di setiap pekan. Dia mengaku sudah dalam performa terbaiknya setelah mengalami cedera lutut.