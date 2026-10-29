Main 14 Menit, Mees Hilgers Akhirnya Debut bersama Heerenveen Setelah Pulih Cedera Lutut 

Mees Hilgers saat bermain bersama Heerenveen. (Dok. Heerenveen)
JawaPos.com-Mees Hilgers akhirnya menjalani debut bersama Heerenveen saat mengalahkan Excelsior Maassluis di putaran pertama KNVB Beker. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Sportpark Dijkpolder, Kamis (29/10/2026).
Pelatih Heerenveen, Robin Veldman memberikan kesempatan debut untuk Mees Hilgers. Saat timnya sudah unggul 2-0, dia memainkan bek 25 tahun tersebut di menit ke-76.
Bermain selama 14 menit, Mees Hilgers tidak banyak melakukan aksi bertahan. Secara statistik permainan, bek Timnas Indonesia tersebut mencatatkan satu aksi bertahan dan melakukan satu sapuan bola.
Selama bermain 14 menit Hilgers melakukan enam sentuhan bola. Dia juga sukses melepaskan satu dari dua bola panjang akurat.
Setelah pulih dari cedera lutut pada November 2025 dan memutuskan pindah ke Heerenveen, Hilgers belum melakukan debut. Meskipun demikian, dia selalu masuk dalam daftar susunan pemain sejak pekan kedelapan Liga Belanda melawan PSV.
Namun, Hilgers belum dimainkan di dua laga berikutnya. Pemain keturunan Manado tersebut masih duduk di bangku cadangan saat melawan Excelsior dan ADO Den Haag.
Kembali bermainnya Mees Hilgers, membuat dirinya siap untuk dimainkan di setiap pekan. Dia mengaku sudah dalam performa terbaiknya setelah mengalami cedera lutut.
"Saya siap untuk kembali bermain setiap minggu, sebenarnya saya sudah pulih dari cedera lutut (krusiat) sejak beberapa bulan lalu, jadi saya sudah siap untuk pertandingan ini. Saya berada dalam kondisi puncak, memiliki keyakinan penuh pada lutut saya, dan merasa berlatih dengan sangat baik. Para pelatih dan rekan setim juga melihat hal itu. Saya merasa baik. Saya belum lupa cara bermain. Saya siap untuk kembali bermain secara rutin setiap Minggu," kata Mees Hilgers kepada ESPN Nederland yang dikutip dari Instagram @perspectivefootball_id, Kamis (29/10/2026).
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