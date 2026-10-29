Lamine Yamal Buat Pengakuan Mengejutkan Saat Meraih Penghargaan Golden Boy di Ballon d'Or 2026

Lamine Yamal (Instagram @fcbarcelona)
JawaPos.com – Pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, membuat pengakuan mengejutkan saat menghadiri upacara Ballon d’Or setelah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Golden Boy untuk kedua kalinya dalam kariernya.
Dilansir dari laman Independent pada Rabu (28/10), Pemain yang tampil impresif bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol tersebut mengakui bahwa rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih pantas mendapatkan penghargaan itu.
Menurut Yamal, Cubarsi telah menunjukkan performa di level tertinggi sehingga layak dipertimbangkan sebagai pemenang.
Pengakuan tersebut menjadi sorotan karena Yamal juga menjalani musim yang mengesankan bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol.
Yamal berambisi meraih trofi Ballon d’Or pertamanya setelah membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia pada musim panas sebelumnya serta mencatatkan 24 gol dan 18 assist selama musim keberhasilan Barcelona di LaLiga.
Prestasi tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain muda yang menonjol di dunia sepak bola.
Yamal juga mempertahankan performa apik pada musim ini dengan mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 13 pertandingan dan membantu Barcelona bersaing di papan atas klasemen liga.
Yamal menghadapi persaingan dari sejumlah pemain ternama, termasuk Harry Kane dan Kylian Mbappe, dalam perebutan penghargaan individu tersebut.
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