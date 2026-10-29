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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.54 WIB

4 Penyebab Arsenal Tersingkir secara Mengejutkan dari Piala EFL Usai Takluk dari Klub Divisi 4

Arsenal menelan kekalahan dari klub divisi 4 Fleetwood di Piala EFL (Bein Sports) - Image

Arsenal menelan kekalahan dari klub divisi 4 Fleetwood di Piala EFL (Bein Sports)

JawaPos.com – Arsenal mengalami kekalahan mengejutkan setelah tersingkir dari Piala EFL akibat kalah dalam adu penalti melawan Fleetwood Town, klub yang berkompetisi di divisi keempat sepak bola Inggris.

Hasil tersebut menjadi sorotan karena Arsenal lebih diunggulkan, tetapi gagal memaksimalkan peluang untuk mengamankan kemenangan.

Berikut 4 faktor yang menyebabkan Arsenal harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala EFL, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (28/10).

1.     Kesalahan Pertahanan Membuat Arsenal Kebobolan Lebih Dahulu

Arsenal tertinggal pada menit ke-20 setelah Aarón Loupalo-Bi memanfaatkan kesalahan pertahanan yang dilakukan Marli Salmon untuk mencetak gol bagi Fleetwood Town. Gol tersebut membuat Arsenal berada dalam tekanan dan harus berjuang mengejar ketertinggalan sejak babak pertama.

2.     Arsenal Gagal Memaksimalkan Peluang Untuk Memastikan Kemenangan

Viktor Gyökeres berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-50 sehingga Arsenal kembali memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, sejumlah peluang yang tercipta tidak berhasil dikonversi menjadi gol tambahan, sehingga pertandingan tetap berlanjut dalam kondisi imbang hingga harus ditentukan melalui adu penalti.

3.     Kartu Merah Max Dowman Memperburuk Situasi Arsenal

Editor: Novia Tri Astuti
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