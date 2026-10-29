Alasan Pertandingan Fleetwood Town Kontra Arsenal di Piala EFL Sempat Dihentikan Wasit

Pertandingan Piala EFL antara Fleetwood dan Arsenal ditangguhkan sementara waktu (Bein Sports)
JawaPos.com – Pertandingan Piala EFL antara Fleetwood Town dan Arsenal sempat dihentikan sementara setelah sebuah drone terlihat terbang di atas Stadion Highbury, Fleetwood.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (28/10), Wasit Michael Salisbury mengambil keputusan tersebut pada menit keenam ketika skor masih imbang 0-0.
Kemunculan drone itu memicu kekhawatiran terkait keselamatan pemain, perangkat pertandingan, dan penonton yang berada di stadion.
Penghentian pertandingan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan situasi tetap aman sebelum permainan dilanjutkan.
Salisbury berkoordinasi dengan pelatih kedua tim guna menjelaskan insiden tersebut dan menentukan langkah yang perlu diambil. Setelah itu, para pemain diminta meninggalkan lapangan untuk sementara waktu hingga kondisi dinilai cukup aman.
Insiden tersebut menimbulkan ketidakpuasan di antara sejumlah penonton yang meluapkan kekecewaan melalui cemoohan ketika pertandingan terhenti.
Meskipun demikian, penghentian itu bersifat sementara dan tidak ada pengumuman mengenai pembatalan permanen pertandingan berdasarkan informasi yang tersedia.
Pada saat insiden terjadi, skor masih 0-0 dan waktu dimulainya kembali pertandingan belum dipastikan.
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Jawa Pos
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