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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.47 WIB

André Onana Berpeluang Bertahan di Turki Usai Trabzonspor Berencana Bidik secara Permanen

Andre Onana (Bein Sports) - Image

Andre Onana (Bein Sports)

JawaPos.com – Trabzonspor dikabarkan tertarik merekrut André Onana secara permanen setelah kiper asal Kamerun tersebut menunjukkan performa menjanjikan selama menjalani masa peminjaman dari Manchester United.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (28/10), Klub asal Turki itu ingin mempertahankan Onana hingga melewati musim 2026/27 karena menilai sang kiper memiliki peran penting dalam proyek tim.

Sementara itu, Manchester United dilaporkan terbuka untuk membahas penjualan Onana seiring rencana perombakan skuad mereka.

Peluang Trabzonspor untuk mendapatkan Onana semakin terbuka setelah Galatasaray dikabarkan mundur dari persaingan dan mengalihkan anggaran transfernya ke pemain lain.

Menurut laporan yang dikutip dari Turkish-Football, nilai transfer Onana diperkirakan mencapai USD 20 juta atau sekitar Rp320 miliar.

Meski demikian, kesepakatan permanen antara Trabzonspor dan Manchester United belum tercapai karena kedua klub masih perlu merundingkan persyaratan transfer.

Penampilan Onana menjadi salah satu alasan Trabzonspor ingin mempertahankannya setelah mencatatkan empat nirbobol dan persentase penyelamatan sebesar 81 persen dalam tujuh pertandingan liga.

Pengalaman bermain di Süper Lig serta pemahamannya terhadap lingkungan klub dinilai dapat membantu proses adaptasi jika ia bertahan dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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