Ballon d’Or Harry Kane Membuka Kembali Perdebatan tentang Keputusan Transfer Real Madrid pada 2020

JawaPos.com – Kemenangan Harry Kane dalam Ballon d’Or 2026 setelah mencetak 61 gol untuk Bayern München kembali memunculkan pertanyaan mengenai keputusan Real Madrid yang dua kali gagal merekrutnya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Pada 2020, Madrid mengurungkan niat mendatangkan Kane karena Tottenham Hotspur dikabarkan mematok harga EUR 230 juta atau sekitar Rp4,4 triliun.

Sementara pandemi COVID-19 memicu ketidakpastian keuangan. Tiga tahun kemudian, Madrid kembali melewatkan kesempatan merekrut penyerang Inggris tersebut meskipun ia dinilai sebagai calon pengganti ideal Karim Benzema yang meninggalkan klub pada 2023.

Pada bursa transfer 2023, Tottenham dikabarkan meminta sekitar EUR 100 juta atau setara Rp1,9 triliun untuk melepas Kane, sedangkan Madrid telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Jude Bellingham dan masih berupaya merekrut Kylian Mbappé.

Keputusan tersebut membuat Kane akhirnya bergabung dengan Bayern München, sementara Madrid memilih mendatangkan Joselu sebagai alternatif dan berhasil meraih gelar Liga Champions, LaLiga, serta Piala Super Spanyol pada 2024.

Meski Kane kemudian mencatatkan musim luar biasa dan mengungguli Mbappé dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2026, pencapaian tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa keputusan Madrid merupakan kesalahan besar.

Kesempatan merekrut Kane pada 2023 dapat dianggap sebagai peluang yang paling disesali karena ia menunjukkan bahwa usia 30 tahun tidak menghalanginya untuk tampil produktif dan meraih penghargaan individu tertinggi.