Kylian Mbappé Meminta Maaf kepada Tiongkok Usai Komentarnya tentang Meme Mao Zedong Picu Kontroversi

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid sekaligus pemain tim nasional Prancis, menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Tiongkok setelah komentarnya mengenai foto dirinya memicu kontroversi terkait meme yang membandingkannya dengan Mao Zedong.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Dalam pernyataan yang dirilis melalui perusahaan miliknya, Interconnected Ventures, Mbappé mengakui bahwa perkataannya telah menyinggung sebagian masyarakat Tiongkok dan komunitas Tionghoa di berbagai negara.
Mbappe menyampaikan permintaan maaf dalam tiga bahasa, yakni Prancis, Mandarin, dan Inggris, serta menegaskan rasa hormatnya terhadap rakyat dan sejarah Tiongkok.
Kontroversi tersebut memicu reaksi luas di Tiongkok hingga berdampak pada penayangan pertandingan LaLiga, kerja sama komersial, serta keberadaan konten Mbappé di sejumlah platform digital.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok turut menanggapi persoalan itu dengan menyatakan bahwa perkataan maupun tindakan yang melukai perasaan rakyatnya akan mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.
Situasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap Mbappé hingga akhirnya ia menyampaikan pernyataan publik untuk meredakan polemik yang berkembang.
LaLiga juga menyampaikan penyesalan atas dampak komentar Mbappé terhadap para penggemar sepak bola di Tiongkok dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan mitra serta pemangku kepentingan setempat.
Dalam permintaan maafnya, Mbappé menegaskan bahwa menyinggung masyarakat Tiongkok bukanlah maksud dari perkataannya dan ia menyesali dampak yang ditimbulkan.
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