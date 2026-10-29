Neymar Jr Terancam Absen hingga Akhir Musim Bersama Santos Akibat Ancaman Skorsing

JawaPos.com – Neymar terancam mengakhiri musim lebih cepat bersama Santos setelah kasus kartu merah kontroversial yang diterimanya saat menghadapi Bahia dirujuk ke Mahkamah Agung Olahraga Brasil (STJD).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Penyerang berusia 34 tahun tersebut berpotensi mendapat skorsing tambahan hingga enam pertandingan setelah diduga melanggar protokol yang berkaitan dengan upaya pencegahan perilaku ofensif di lapangan.

Insiden terjadi terjadi ketika Santos bermain imbang 1-1 melawan Bahia, saat Neymar menutup mulutnya dengan tangan dalam perdebatan dengan gelandang Rodrigo Nestor hingga wasit mengusirnya setelah meninjau VAR.

Nestor menuduh Neymar melontarkan perkataan yang tidak pantas dan menyinggung dirinya serta klubnya, tetapi ia tidak mengungkapkan ucapan yang dimaksud secara terperinci.

Neymar membantah telah menghina lawannya, meskipun mengakui bahwa tindakannya menutup mulut saat berkonfrontasi merupakan sebuah kesalahan, sementara petugas VAR juga tidak dapat memastikan perkataan yang diucapkannya.

Kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan Protokol Vinícius Júnior, yang menjadi perhatian dalam upaya mengatasi dugaan perilaku ofensif atau diskriminatif selama pertandingan.

Sidang disiplin dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober, untuk menentukan apakah Neymar akan dikenai denda atau skorsing tambahan antara satu hingga enam pertandingan.